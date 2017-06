Regisseur onthult waarom ze ‘Fifty Shades’ niet meer wilde maken

De Britse Sam Taylor-Johnson regisseerde het eerste deel van de erotische trilogie ‘Fifty Shades of Grey’, maar paste voor het tweede deel. En dat had voor een groot deel te maken met haar eigen relatie.

De geruchten doen al jaren de ronde dat de regisseuse het niet meer kon vinden met de schrijfster van de boeken E.L. James en daarom bedankte voor de volgende twee films in de reeks. Nu bevestigt ze dat ook zelf. “Het was aanvankelijk het plan om de drie films te regisseren, maar dat viel uiteindelijk in duigen”, zegt ze in een reactie aan The Hollywood Reporter. “De studio wilde eerst zien hoe de eerste film het deed en die werd een succes, maar met mijn eigen relatie met Erika Mitchell (de echte naam van E.L.James) ging het minder goed”, klinkt het. De twee hadden uiteenlopende visies over de films.

Na de perikelen was Taylor-Johnson gedemotiveerd. Ze vulde haar dagen met mediteren, foto’s maken en tijd doorbrengen met haar kinderen. Allemaal dingen waar ze geen tijd voor zou vinden tijdens de opnames van de volgende ‘Fifty Shades’-films. Dus de vrouw ging haar eigen weg, maar die was allesbehalve makkelijk.

Foto: Photo News

“De jobs lagen niet voor het grijpen. Mijn ego kreeg een deuk, maar dat was misschien nog niet zo’n slechte zaak Tezelfdertijd besefte ik dat niets me in de schoot zou geworpen worden. Ik moet nog altijd vechten om dingen te bereiken”, zegt ze. Intussen is Taylor-Johnson terug met een nieuwe reeks die ze maakte voor Netflix: ‘Gypsy’. Die is erotisch getint en gaat over een psychologe (Naomi Watts) die te betrokken raakt met haar patiënten.