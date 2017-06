Laszlo Bölöni leidt eerste training bij Antwerp

Deurne - De spelers van Royal Antwerp FC hebben maandagvoormiddag hun eerste training van het nieuwe seizoen gehouden. Het was ook de eerste voor de nieuwe coach Laszlo Bölöni.

Bölöni werd afgelopen week voorgesteld als de nieuwe trainer van de Great Old. De 64-jarige Roemeen is de opvolger van Wim De Decker. Het was de nieuwe sportieve baas Luciano D’Onofrio die Bölöni aanstelde.

Foto: TOM GOYVAERTS/GMAX Agency

Iedereen trainde mee, behalve Mamoutou N’diaye. Hij heeft een spierscheur in de kuit opgelopen op training met Mali en is drie weken out.

Maandag startte ook de abonnementenverkoop van Rood-Wit. Na enkele uren waren al meer dan vijfhonderd Season Cards online verlengd. Tom Waes was er ook snel bij.