Met dit simpele trucje kan je een leugendetector misleiden

De meeste mensen komen er waarschijnlijk nooit mee in aanraking en dat is waarschijnlijk één van de redenen waarom leugendetectors zo tot onze verbeelding spreken. Zijn ze accuraat of kunnen ze makkelijk misleid worden? Eén expert geeft alvast toe dat het kan, met een doodeenvoudig trucje.

Over de accuraatheid van leugendetectors is al veel geschreven. Zo zou de nervositeit van deelnemers al een belangrijke factor zijn die de uitkomst van de test beïnvloedt. Maar dat je de test ook zelf kan sturen, wisten we nog niet.

Doug Williams ging in 1972 aan de slag bij de politie in het Amerikaanse Oklahoma. De leugendetector was één van de lesonderdelen tijdens zijn opleiding tot agent. Hij werd later een echte expert in leugendetectie en vroeg zich af hoe hij de effectiviteit van dat soort tests op de proef kon stellen.

“Na een tijdje begon ik te twijfelen”, vertelde hij in een radioprogramma. “Ik wist bijvoorbeeld dat ik mijn ademhaling onder controle kon houden, maar de bloeddruk en hartslag waren een ander paar mouwen.”

“Tot één van mijn vrienden zei dat hij in stresssituaties zijn sluitspier dichtkneep. Ik ben het meteen zelf gaan proberen en het bleek dé truc te zijn om de polygraaf te misleiden: je anus dichtknijpen. Toen ik aan het apparaat hing en de test deed bij mezelf, zag ik een prachtige opstoot in mijn hartslag en mijn GSR (de weerstand van de huid, red.).”

Het trucje vergt volgens Williams wat training en of het echt werkt, weten we niet. De agent werd al veroordeeld voor postfraude en obstructie van politieonderzoek, wat ons doet vermoeden dat hij het tijdens die onderzoeken toch nog niet helemaal onder de knie had.