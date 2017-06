Bayern reageert op verrassend transfergerucht: “Ronaldo komt niet”

Bayern München reageert normaal nooit op transfergeruchten, maar voor Cristiano Ronaldo maakte de Duitse topclub maandag een uitzondering. De ‘Rekordmeister’ plaatste een officiële verklaring op de website, waarin verhalen over de mogelijke komst van Ronaldo stellig worden ontkracht.

“Tijdens de transferperiode zijn we gewend aan speculaties over mogelijke aan- en verkopen’“, zei bestuursvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge. “In de regel geven we daar geen commentaar op. Maar nu, in het geval van Cristiano Ronaldo, willen we voor eens en altijd duidelijk maken dat deze geruchten ongegrond zijn en verbannen moeten worden naar het rijk der fabelen.”

Sinds de Spaanse justitie vorige week een aanklacht indiende tegen Ronaldo vanwege belastingfraude draait de geruchtenmachine op volle toeren. De Portugese superster van Real Madrid zou willen vertrekken uit Spanje en wordt in verband gebracht met clubs als Manchester United, Paris Saint-Germain en ook Bayern München.