Automobilisten uren in de file: Rode Kruis deelt waterzakjes uit

Lummen - Het verkeer op de E314 nabij Lummen richting Nederland staat al urenlang vast in de brandende zon. Op vraag van de politie is het Rode Kruis begonnen met het ronddragen van waterzakjes.

#E314 Ongeval Lummen → NL, weg versperd. Incident van lange duur, water is onderweg voor de mensen in de file. https://t.co/dZTZ25xc59 pic.twitter.com/mv6F8ZFela — Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) June 19, 2017

Door een bizar verkeersongeval is de E314 in Lummen urenlang volledig versperd. Een truck die net klaar was met wegenwerken, reed met open laadbak over de snelweg. Mogelijk was die door een defect weer omhoog gekomen.

Aanschuiven tussen Zolder en het ongeval. Foto: fivr

De trucker merkte het probleem niet op, en ramde met zijn laadbak de verkeersborden boven de weg. Die braken af en namen het hele portiek mee. De snelweg is bezaaid met brokstukken en is volledig versperd in de richting van het klaverblad van Lummen.

Doordat het ongeval ook net voor de afrit Lummen gebeurde, staan op dit moment honderden bestuurders vast in we hitte. In Halen wordt het verkeer intussen van de snelweg gehaald.

Foto: Facebook / Nick Weyens

Honderden automobilisten staan urenlang vast in de volle zon. De Civiele Bescherming werd ingeschakeld om water te brengen.

“Onze mannen zijn een uurtje geleden vertrokken met 1.500 waterzakjes naar de file. In elk zakje zit een halve liter water”, zegt een officier van de Civiele Bescherming van Brasschaat. “Wij hebben die zakjes altijd op voorraad liggen. Twee van onze mensen brengen ze tot bij de post van het Rode Kruis, op de pechstrook langs de E314. Het Rode Kruis doet de uiteindelijke bedeling.”

Het Vlaams Verkeerscentrum kreeg nog geen meldingen binnen van automobilisten die onwel werden in de file. “De waterzakjes zullen zeker welkom zijn. Zo’n waterbedeling gebeurt trouwens telkens er files staan en het snikheet is. De eindbeslissing daarvoor ligt bij de politie.”

Alle verkeer op E314 richting Lummen moet de snelweg verlaten via uitrit 25 Halen en de omleidingsroute met letter P tot oprit 26 Lummen-Centrum volgen. Daar kan men terug de E314 op.