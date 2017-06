Dit modehuis doet niet meer mee aan de perfecte foto’s op Instagram

Op het Instagram-account van het Franse modehuis Céline geen perfecte kiekjes van modellen en zonnige oorden, maar wel overbelichte curryworsten, kapotte autobanden en meer random beelden. Een rebels antwoord op de huidige online cultuur waarin alles ‘perfect’ moet zijn, of zit er meer achter?

Modehuis Céline, met aan het roer Phoebe Philo, is sinds februari actief op Instagram. Fans die alleen maar kiekjes van de laatste nieuwe mode en accessoires verwachten, zijn er echter aan voor de moeite. Wanorde domineert op de beelden en verrast liefhebbers op een niet zo positieve manier. “Is dit account gehackt?”, vraagt iemand. “Het merk was veel toffer voor het op Instagram kwam”, schrijft een andere fan. Veel mensen suggereren ook een expert op gebied van sociale media in dienst te nemen.



Bangers and Mash #celine #comfortfood Een bericht gedeeld door Céline Official (@celine) op 12 Mrt 2017 om 3:58 PDT



Wie achter de foto’s zit is een raadsel, maar de modewereld denkt dat ze wel eens het werk kunnen zijn van Céline’s vaste fotograaf Juergen Teller. Zijn eigen account is immers een verzameling vreemde foto’s van allerlei rariteiten. Bovendien wordt gesuggereerd dat de beelden een creatieve interpretatie zijn van de nieuwe collectie. Bij de foto van de curryworst, bijvoorbeeld, staat ‘Bangers & Mash’ in het bijschrift. Die woorden komen - niet toevallig? - ook voor op dekentjes van het luxelabel.



Wheel of Fortune #celine Een bericht gedeeld door Céline Official (@celine) op 13 Apr 2017 om 7:42 PDT



Dat Céline niet bang is van vreemde kwinkslagen is geen geheim. Eerder stuurde Philo modellen met schoenen op de catwalk waarop gelakte teennagels zijn geschilderd. Gek, maar dan wel met diepgang want de creaties waren een knipoog naar de kunstwereld.