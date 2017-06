Ongezien crisis in franstalig België: CDH wil niet meer met PS regeren en stapt uit alle regionale regeringen

Chaos in Franstalig België. Het CDH stapt uit alle regeringen die het met de PS vormt, met name de Waalse en de Brusselse regeringen en de regering van de Franse Gemeenschap. Dat heeft CDH-voorzitter Benoît Lutgen zonet aangekondigd.

Een ongezien fors signaal: de partijvoorzitter is naar eigen zeggen “gedegouteerd”, de politiek in franstalig België wordt de laatste tijd gedomineerd door schandalen.

CdH-voorzitter Benoît Lutgen wil een breuk met de PS, die hij een “verpletterende verantwoordelijkheid” toedicht in de recente schandalen. Lutgen roept MR, Ecolo en Défi op om alternatieve meerderheden te vormen. “Elk schandaal is een nieuwe handicap voor het werk van deze regering”, klonk het nog.

Wat nu?

Hoe het nu verder moet is niet helemaal duidelijk: op regionaal niveau kunnen geen vervroegde verkiezingen georganiseerd worden, regionale regeringen kunnen in principe niet vallen. Wat wel kan is een zogenaamde ‘constructieve motie van wantrouwen’. Daar is enkel sprake van zodra er een nieuwe parlementaire meerderheid is gevonden.