Anderlecht heeft tweede zomertransfer beet: "Ik ben niet gekomen om gewoon lid te zijn"

Anderlecht heeft na Kums zijn tweede zomertransfer beet. Dit weekend werd met Sint-Truiden een akkoord bereikt over Pieter Gerkens (22). De Limburger wordt vandaag om 16.00 aan de media voorgesteld in de perszaal van het Constant Vanden Stock stadion

Paars-wit betaalt tussen 1 en 1,5 miljoen euro (plus bonussen) voor de middenvelder. Gerkens zelf tekent voor vier jaar. Voor STVV is het sowieso een topdeal. Het haalde Gerkens in 2016 voor peanuts weg bij Genk, dat geen toekomst zag in de jeugdspeler. Dit jaar werd de middenvelder evenwel Truiens topschutter met 14 goals en klopten zowel Oostende als Anderlecht aan.

Anderlecht haalde het omdat het tussen 1 en 1,5 miljoen euro bood, plus stevige bonussen als Gerkens straks bepaalde doelstellingen haalt bij RSCA. De Limburger zelf zal in Brussel nochtans moeten concurreren met toppers als Hanni, Stanciu, Trebel en Kums. Niet evident, maar René Weiler ­wilde hem absoluut omdat hij niet alleen een talentvolle infiltrerende middenvelder is, maar ook Belgisch. Sint-Truiden had eventueel nog Lukebakio in de deal willen betrekken, maar dat lukte uiteindelijk niet.

"We hebben in het verleden twee keer eerder geprobeerd Pieter naar hier te halen. Ik ben heel tevreden dat het nu gelukt is", opende Anderlechtmanager Herman Van Holsbeeck. "Hij is jong, Belg en een speler met een grote progressiemarge. Pieter heeft het profiel dat we zoeken nadat we met coach Weiler een analyse van het seizoen maakten. Ik ben ervan overtuigd dat hij in de toekomst een absolute meerwaarde voor de kern van Anderlecht zal zijn."

"Ik ben naar hier gekomen om te spelen"

Gerkens kon zowel op zijn zestiende als achttiende naar paarswit, maar hield toen twee keer de boot af. Nu waagt hij toch de sprong. "Ik had met zowel coach Weiler als de hulptrainer telefonisch contact en daar hield ik een heel goed gevoel aan over", vertelde Gerkens. "Anderlecht is de grootste club van het land. Het is een enorme eer om hier te zijn."

De middenvelder beseft dat de plaatsjes duur zijn bij de landskampioen maar is klaar om te knokken voor zijn plek. "Ik ben naar hier gekomen om te spelen, niet om gewoon lid bij Anderlecht te zijn. Ik ben wel nog jong, ik geef mezelf nog tijd. Maar ik ga mezelf 100 procent geven."

"Als zijn belangrijkste troeven noemt Gerkens zijn loopvermogen en efficiëntie voor doel. "Ik heb een groot loopvermogen, probeer altijd box-to-box te gaan. En mijn veertien goals van afgelopen seizoen zijn het bewijs dat ik over de intelligentie beschik om voor de goal op de juiste plaats te staan."



Gerkens krijgt bij Anderlecht het rugnummer 8. "Toen ik vanmorgen vernam dat het nog vrij was, heb ik niet getwijfeld. Het was altijd mijn nummer in de jeugdcategorieën en het was het nummer van mijn favoriete speler Steven Gerrard."