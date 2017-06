Braziliaanse voetbalhooligans gaan als barbaren tekeer en laten fan van rivaliserende club voor dood achter

Er is een schokkende video opgedoken van gewelddadige voetbalsupporters uit Brazilië. Daarop is te zien hoe een groep hooligans van Coritiba wild tekeer gaan tegen een weerloze fan van Corinthians. Die laatste werd voor dood achtergelaten op straat en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De wedstrijd in Curitiba vond zondag plaats om 16.00 uur Belgische tijd en eindigde op een gelijkspel zonder doelpunten: 0-0.

Het incident vond echter plaats nog voor het eerste fluitsignaal. Een fan van Corinthians werd van een bus gesleurd en kreeg meteen enkele rake klappen te verwerken. Toen Jonatan José Gomes Souza da Silva op de grond viel, moest het ergste echter nog komen. Verschillende hooligans takelden de man zwaar toe met vuistslagen en stampten hem verschillende keren.

Enkele fans probeerden tussenbeide te komen, maar toch kreeg de toegetakelde fan nog enkele rake klappen te verwerken. Daarna werd de 29-jarige fan voor dood achtergelaten. Hij overleefde de aanval als bij wonder, ook al werd hij vlak erna wel een tijdje doodverklaard door de lokale politie. Hij bevindt zich wel nog in kritieke toestand in het ziekenhuis van Curitiba.

Esse torcedor foi espancado, foi levado ao hospital em estado grave pic.twitter.com/ttzm2Tr1gQ — Sccp News (@_sccpnews) 18 juni 2017

Esse torcedor está nó hospital em estado grave. Mais tarde atualização do seu estado pic.twitter.com/uDdxgg0Gfb — Sccp News (@_sccpnews) 18 juni 2017

De 24-jarige João Carlos de Paula zou opgepakt zijn voor de feiten. Hij werd aangeklaagd op verdenking van poging tot moord, waar straffen van acht tot twintig jaar opstaan.

João Carlos de Paula confessou ter participado das agressões a membros da torcida Corinthiana e foi autuado por tentativa de homicídio pic.twitter.com/iIuU9SzLqx — Sccp News (@_sccpnews) 19 juni 2017

Het gevecht tussen fans van beide clubs zou bovendien op voorhand geregeld zijn geweest. Zowel Corinthians als Coritiba veroordeelden het geweld met klem via een persbericht.

Torcida do Coritiba jogou muitas pedras e paus no ônibus da Fiel pic.twitter.com/OopdNidKHl — Sccp News (@_sccpnews) 18 juni 2017

ATUALIZANDO



Não houve emboscada. Ônibus Corinthianos entraram em rua errada e deram de frente com organizada do Coritiba pic.twitter.com/3yQbDc6P58 — Sccp News (@_sccpnews) 18 juni 2017

Os Corinthianos deixavam o Couto Pereira quando começaram a discutir entre si. Garrafas foram arremessadas e a PMPR usou tiros de borracha pic.twitter.com/Kczi7TZehM — Sccp News (@_sccpnews) 18 juni 2017