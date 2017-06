Let op: buiten is het heerlijk zomerweer, maar je auto verandert in een levensgevaarlijke oven

De komende dagen dreigt het kwik niet onder de 30 graden te komen. Dat zijn aangename temperaturen voor zonaanbidders die buiten zitten, maar auto’s kunnen in ware ovens veranderen en dat is levensgevaarlijk voor jonge kinderen, ouderen en huisdieren.

Iedereen kent de overweldigende hitte die uit een auto komt, nadat die een tijd in de zon heeft gestaan. Het is dan ook aan te raden om je auto in de schaduw te parkeren, dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan met dit weer omdat iedereen dat idee heeft. Maar hoe heet wordt het in je die in de volle zon staat? RTL nam de proef op de som.

De temperatuur loopt in rap tempo op, zo blijkt. Bij een lekkere 21 graden buiten kan de temperatuur in je zonovergoten wagen na 20 minuten al oplopen tot ruim 40 graden. Deze week gaat het echter een pak warmer worden, dus zal de temperatuur in je auto er niet beter op worden. Als het buiten 29 graden is stijgt het kwik in de wagen na enkel 10 minuten al tot 41 graden. Na 20 minuten wordt er zelfs een temperatuur van 50 graden gemeten.

Dat is voor volwassen haast ondraaglijk, maar voor jonge kinderen en volwassen zelfs levensgevaarlijk. De lichaamstemperatuur van baby’s loopt sneller op, omdat zij minder zweten dan volwassenen. Een temperatuur van 39 graden kan al voor oververhitting zorgen, terwijl 42 graden dodelijk is, is te lezen op de site van de VAB. Ook voor huisdieren zijn dergelijke temperaturen levensbedreigend. Een raampje open laten staan is overigens geen oplossing: de auto warmt minder snel op, maar op den duur wordt het alsnog veel te heet. Wie een dergelijke situatie zie, moet dan ook snel ingrijpen, aldus de VAB. “Een raam stuk slaan en meteen de hulpdiensten bellen is vaak de enige optie, omdat het zoeken naar de eigenaar vaak al te veel tijd in beslag neemt.”