Wolfsburg kondigt fier komst van Belgische spits aan, recordtransfer voor KV Oostende

Het Duitse Wolfsburg heeft officieel de komst van Landry Dimata zoals bevestigd. De 19-jarige spits van KV Oostende trekt naar de Bundesliga voor zo’n 10 miljoen euro en tekent zo voor de duurste uitgaande transfer in de geschiedenis van de kustclub.

Dimata tekende een contract van 4 jaar (+ optie) bij de Duitse club. De deal met Wolfsburg is des te opmerkelijker omdat KVO Dimata vorig seizoen voor slechts 500.000 euro wegplukte uit de beloftenkern van Standard en de Congolese Belg zo explodeerde (14 en 4 assists in 34 matchen) dat hij nu het 20-voudige waard is. De transactie levert dus 9,5 miljoen euro winst op. Al gaat niet alles naar kustclub, want een som gaat nog naar tussenpersonen die de transfer mee regelden.

Eigenlijk werd de Dimata-deal met Wolfsburg al grotendeels in januari geregeld, maar omdat de Wolven ei zo na nog degradeerden sleepte het nog aan. Andere clubs zoals Anderlecht - waar Weiler in Dimata een opvolger voor Teo zag - en Club Brugge probeerden er nog tussen te komen, maar het Duitse voorakkoord werd niet meer verbroken.

“Een geweldige stap voor mij”

Sport directeur Olaf Rebbe spaarde de lof niet voor de jonge spits: “Nany is een jonge, veelzijdige aanvaller, waarvan de ontwikkeling al een tijdje op de voet hebben gevolgd. We zijn dan ook erg blij dat we hem eindelijk konden strikken. Zijn belangrijkste kenmerken zijn zijn snelheid en een sterke wil. Hij zal zich bij ons nog verder blijven ontwikkelen.”

“Ik ben erg dankbaar dat Wolfsburg me de kans geeft om te spelen in de Bundesliga”, aldus Dimata. “Dat vertrouwen wil ik niet beschamen. De stap van de Belgische naar de Duitse competitie is een geweldige stap voor mij, bij Wolfsburg zal ik met veel topspelers kunnen samenspelen, waarvan ik nog veel kan leren. Dit is een grote uitdaging waar ik me enorm op verheug.”

De Volkswagenclub, waar ook De Bruyne en Malanda werden gelanceerd, lonkte dus al jaren naar hem en wil met de Nederlandse coach Andries Jonker een nieuwe koers varen: minder vedettes en meer gretige jeugd. Jonker was de assistent van Louis van Gaal bij Barcelona en Bayern, waar hij zich bekommerde om jongere spelers. Hij was ook hoofd opleidingen bij Arsenal. Aangezien hij net als Dimata Nederlands spreekt, is hij de ideale coach om toptalent te laten ontplooien, zodat Dimata straks als Rode Duivel in de voetsporen van Lukaku en Benteke kan treden.