Schrik niet als er morgen plots wordt gemusiceerd op uw trein

Bond Zonder Naam pakt dinsdag en woensdag uit met een verrassend concept: muzikanten op de trein. “We willen reizigers uit hun cocon halen”, zegt Anniek Gavriilakis van Bond Zonder Naam.

“We zitten allemaal op dezelfde trein en we kunnen maar beter met elkaar praten en elkaar helpen.” Dat is de boodschap die Bond Zonder Naam dinsdag en woensdag wil uitdragen op de trein. Het heeft 20 studenten van de afdeling Muziek van de PXL Hogeschool in Hasselt bereid gevonden om verrassingsconcertjes te spelen op de trein.

“Het wordt een hele uitdaging voor die jonge mensen”, zegt Anniek Gavriilakis van BZN. “De studenten moeten plots optreden voor een publiek dat hen niet verwacht en dat mogelijk ongeïnteresseerd op zijn smartphone blijft tokkelen. Ook de omstandigheden - geluid en belichting - zijn verre van ideaal. Op het einde van hun optreden delen de studenten onze flyers uit. In ruil krijgen ze van ons een gratis Rail Pass.”

David Van den Bosch (24) is een van de studenten die vandaag op de trein musiceert, samen met twee medestudenten. “We doen dat op het traject tussen Hasselt en Gent. We hebben gezocht naar liedjes die iedereen kent en zijn uitgekomen bij “While My Guitar Gently Weeps” van The Beatles, “Happy Together” van The Turtles en “Hit The Road Jack” van Ray Charles. We hebben allemaal al vaak opgetreden maar nog nooit op een rijdende trein. Het wordt spannend.”