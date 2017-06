Liet Kim Kardashian zich inspireren door Belgisch topmodel? "Stout van haar"

De Amerikaanse realityster Kim Kardashian heeft sinds kort een nieuwe T-shirtlijn uit. Daarop staat een hartje en de woorden ‘Daddy’s Girl’. Dat concept lijkt wel heel erg op dat van het Belgische topmodel Cesar Casier uit Gent. Toeval? De ontwerper denkt van wel.

Topmodel Cesar Casier heeft zopas zijn vierde collectie gelanceerd. Die bestaat uit T-shirts en truien met catchy opschriften zoals ‘Don’t Panic Titanic’, ‘Killer by day, lover by night’ en ‘Daddy’s Girl’. Dat laatste opschrift heeft afgelopen weekend tot verontwaardiging geleid bij de Gentse man die recent nog over de catwalk flaneerde van ontwerper Philipp Plein. Kim Kardashian pakte op sociale media uit met haar nieuwe kledinglijn en ook zij ging creatief aan de slag met de woorden daddy’s girl. Net zoals bij Casier, staan de woorden in een hartje.

Toeval, of niet? Casier denkt van wel en vindt het best grappig. Hij betwijfelt het dat Kardashian, die haar Kimoji-lijn lanceerde naar aanleiding van Vaderdag afgelopen zondag, of iemand van haar team de inspiratie bij hem zocht. "Stout van haar", zegt Casier lachend. "Ik was op Instagram Stories aan het kijken en opeens zag ik een T-shirt met een hartje. Ik heb een screenshot genomen en poste "Thanks for copying me". Dat bedoelde ik als grapje, want zij heeft me natuurlijk niet gekopieerd. Ik had op het moment zelf iets van "wow, dit is wel heel gelijkend en met dezelfde kleuren".

Uit de Kardashian klan zelf heeft nog niemand gereageerd, maar Casier - of zeggen we voortaan beter Kasier? - is van plan om zijn contacten in de modewereld te gebruiken om de realityster een exemplaar op te sturen. Als de familie zijn unisex collectie, die volledig in België is gemaakt, zelf niet eerst spot, want het gaat hard voor Casier. De hippe conceptstore Colette in Parijs en luxewarenhuis Selfridges in Londen verkopen zijn ontwerpen. "Het begon in februari vorig jaar louter voor de fun met een webshop, maar intussen heb ik 22 verkooppunten. Het motiveert me om in de toekomst nog meer te ontwerpen. Ik denk aan broeken, hemdjes,... Het slaat wel aan."

De ontwerpen van Kim Kardashian

Dol op het ontwerp van Cesar Casier? Hang het in je kleerkast voor 50 euro. Ook verkrijgbaar als trui en met het opschrift Mommy’s Boy. Net als bij de vorige collecties steun je bij de aankoop van een stuk een goed doel. Deze keer gaat een deel van de opbrengst naar de redding van het Great Barrier Reef in Australië. Meer info via de officiële webshop www.cesarcasier.com