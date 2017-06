Chef opent aanval op 'gezonde' voedingsmythes: "Ja, te veel suiker is slecht voor je. Te veel water ook"

De avocado is heilig, de aardappel is verguisd. Kokosolie staat op het hoogste schavotje, suiker zit in het verdomhoekje. Het zijn maar enkele dingen waarover de Britse chef Anthony Warner zich boos maakt. Hij doet er zijn zegje over op zijn blog 'The Angry Chef' en brengt binnenkort een boek uit over de halve waarheden die we in naam der gezondheid naar het hoofd geslingerd krijgen.

Warner is 44 en werkt al jaren in de voedingsindustrie. Hij stelt recepten samen voor grote, commerciële voedingsbedrijven, waardoor hij voor sommige voedingsbloggers deel uitmaakt van 'het systeem'. Maar in tegenstelling tot veel van die bloggers heeft hij wel een wetenschappelijke achtergrond, want hij heeft een diploma in de biochemie. Hij schrijft columns voor New Scientist en brengt binnen een maand het boek 'The Angry Chef: Bad Science and the Truth About Healthy Eating'.

De boze chef haalt scherp uit naar de de haast magische eigenschappen die zelfverklaarde gezondheidsgoeroes toeschrijven aan kolen en chiazaden en begrijpt niet waarom sinaasappels beter verkopen dan avocado's en waarom kokosolie, "ooit een verguisd, verzadigd vet", plots mirakelkrachten schijnt te hebben. Hij wil een tegenstem zijn voor de Gwyneth Paltrows van deze wereld, die zonder wetenschapsopleiding een groot publiek bereiken dat hen op hun woord gelooft. Warner gooit een ander wapen in de strijd, eentje dat minder toegankelijk is om te overtuigen: de harde cijfers. “Al die mensen die zoveel te vertellen hebben over voedsel, verkopen iets dat je onmogelijk kan verantwoorden als je naar de wetenschappelijke bewijzen kijkt", zegt hij in The Guardian. "Ik denk niet dat ze doelbewust liegen, ze zitten gewoon vast in een wereld van vooroordelen. Hoe kan je nu naar officiële aanbevelingen van de Nationale Gezondheidsdienst kijken en zeggen: “ik weet het beter" als pakweg negentienjarige blogger zonder enige wetenschappelijke achtergrond. Dat begrijp ik niet goed."

Is koffie nu goed of slecht?

Hij heeft er wel een verklaring voor: “We hebben het moeilijk met onzekerheid”, zegt hij. “We willen weten of koffie goed of slecht voor ons is. Terwijl het niet noodzakelijk één van de twee is. Dat moeten we accepteren, maar dat vindt ons brein niet leuk. Dus is het makkelijker om te geloven wat iemand je wil verkopen. Dat gebeurt op alle mogelijke plaatsen, van Instagram tot social media". Hij zou zelf nooit zeggen of een bepaalde voedingsstof goed of slecht is. “Ik heb geen superieure kennis en ik accepteer dat ik het niet weet.” Zijn advies? Eet gevarieerd, niet te veel en niet te weinig. Voel je niet schuldig als je af en toe junkfood eet. Eet vis, vooral vette vis zoals zalm en makreel. Eet niet te veel suiker, maar geloof ook niet zomaar dat suiker net-niet-giftig is.

Net omwille van zijn job krijgt The Angry Chef wel eens het verwijt dat hij de stem van de voedingsindustrie is, maar dat spreekt Warner tegen. “Net voor de verpakkingen en reclames voor producten die je in de supermarkt vindt, bestaan heel strenge regels. Ik mag niet zomaar een product op de markt brengen en zeggen dat je ervan afvalt, of dat het een detoxrecept is. Ik mag er geen enkele claim op zetten die niet wetenschappelijk bewezen is. Maar als ik een receptenboek zou schrijven of een tv-programma zou hebben, mocht ik eender wat vertellen. Waarom zijn die programma’s niet onderworpen aan dezelfde wetgeving als de reclames?"

Enkele opmerkelijke passages uit de blog The Angry Chef

Over detoxen

“Als mensen zeggen: ik ben aan het detoxen bedoelen ze eigenlijk: “Ik ga twee dagen niet eten". Het is een extreem dieet waarbij je toxines aanmaakt die je normaal niet aanmaakt en je doet dat zogezegd om van toxines af te raken terwijl je lichaam dat sowieso al doet”.

Over aardappelen die ongezond zouden zijn

“Tegenwoordig zweert men bij de zoete aardappel en worden de voedingswaarden van de gewone aardappel wat over het hoofd gezien. Niet alleen zijn ze minder calorierijk dan andere zetmeelrijke voedingsmiddelen, ze dragen ook significant bij tot de inname van vezels, vitamine C, vitamine B6, foliumzuur en kalium. Uit een recente studie die verschillende voedingsmiddelen met elkaar vergeleek qua voedingswaarde, betaalbaarheid en berschikbaarheid, stonden aardappels in de top drie, naast bonen en wortels”.

Over spectaculair gezondheidsnieuws

“Het probleem is dat de meest opmerkelijke studies de meeste aandacht en publiciteit krijgen, zeker wanneer ze gaan over een onderwerp waarin de media op dat moment geïnteresseerd zijn, zoals bijvoorbeeld vet. Minder spectaculaire studies die het gangbare gezondheidsadvies volgen, worden genegeerd door de media. Hoe interessanter het verhaal, hoe beter de krantenkoppen en hoe sneller het publiek het zal geloven en hoe meer het op sociale media gedeeld zal worden”.

Over gezondheidsbloggers die tegen suiker zijn

“Dit lijkt simpel: natuurlijke suikers zijn goed, dus bewerkte suikers zijn slecht, toch? Dus: als je de geraffineerde suiker uit je eten haalt en vervangt door dadels, ahornsiroop of honing, zijn al je cakes plots gezond. Echt, die gezondheidsbloggers zijn zo slim! Maar volgens de wetenschap hebben deze alternatieve suikers die zo populair zijn in de blogosfeer, niet minder caloriewaarde dan gewone witte suiker. De meeste hebben dezelfde verdeling glucose en fructose als witte suiker en zullen zich op exact dezelfde manier gedragen in het lichaam. Suiker is niet slecht voor je. Te veel suiker is slecht voor je. Te veel suiker en te veel vet zijn nog slechter voor je. Te veel water is slecht voor je. Te veel kool is slecht voor je. Het is allemaal een kwestie van evenwicht."