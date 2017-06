Segways en hoverboards onder vuur: 4 op de 10 wil ze van de openbare weg (en wist u dat u er een verzekering voor nodig had?)

Je ziet ze steeds vaker op het fietspad of de openbare weg rondsnorren, maar 1 op 3 andere weggebruikers zegt zich niet op zijn gemak te voelen als ze er eentje kruisen. 1 op 4 mensen wil ze zelfs liever verbieden op de openbare weg. Toch worden de segway, de eenwieler en de elektrische step steeds meer gebruikt als middel voor het woon-werkverkeer. Al weten de meeste gebruikers niet dat ze een verzekering nodig hebben.

Bij gebrek aan een betere naam worden ze voortbewegingstoestellen genoemd: de elektrische eenwieler of monowheel, de segway, de elektrische step en de hoverboard. Omdat ze steeds populairder worden, liet het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) samen met AG Insurance een studie uitvoeren naar de voordelen en de risico’s van die nieuwe vervoermiddelen,

Daaruit blijkt dat gebruikers van voortbewegingstoestellen wekelijks tussen de 50 en 90 km met hun toestel rijden en dat vooral in het kader van woon-werkverkeer. “Vooral in de stad zijn het handige en moderne vervoermiddelen”, zegt Stef Willems van het BIVV. “De eenwieler bijvoorbeeld weegt niet meer dan een plooifiets en je kan er de trein en de bus mee op.”

Zo’n elektrische eenwieler kost ongeveer duizend euro maar behalve een wettelijk vastgelegd maximumsnelheid - 18 km/u - is er nauwelijks regelgeving voor dergelijke toestellen. “Bovendien blijkt dat veel van die voertuigen veel hogere snelheden halen, tot vijftig km/u”, zegt minister van Mobiliteit François Bellot (MR). “Daarom ga ik een werkgroep oprichten om een en ander te bestuderen.”

Minister van Mobiliteit Bellot maakt kennis met de segway Foto: BELGA

Hoverboard

De populaire hoverbaord: voertuig of speeltuig? Foto: Kets

Nog populairder is de hoverboard . “Maar dat is dan weer eerder een gadget dat niet geschikt is om stoep op, stoep af te rijden en als een speeltuig wordt gebruikt voor kinderen”, zegt Stef Willems.

De hoverboard lijkt ook het moeilijkst te hanteren. 7 procent van de gebruikers verklaart dat ze al eens verwondingen opliepen waarbij medische hulp nodig was (ten opzichte van 4% bij de eenwielers).

Vijandigheid

Omdat de meeste mensen de voortbewegingstoestellen niet zo goed kennen , staan ze er relatief vijandig tegenover. Ze beschouwen ze niet als een echt vervoermiddel. Zo verklaart ongeveer een derde van de respondenten dat ze zich niet op hun gemak voelen wanneer ze een voortbewegingstoestel kruisen op de weg. 4 op 10 personen zouden zelfs graag hebben dat ze verboden worden op de openbare weg. “Dit bewijst dat ze de voordelen van de toestellen nog niet echt inzien”, zegt Stef Willems. “Het is een beetje zoals de mensen achter de stootkar destijds wellicht op de eerste auto’s reageerden. Er is dus nog heel wat werk aan de winkel om het grote publiek te informeren over het gebruik en de reële mogelijkheden van de toestellen.”

Veel mensen weten ook niet dat die voortbewegingstoestellen op de stoep mogen rijden als ze niet harder gaan dan 6 km/u. Rijden ze sneller, dan moeten ze uitwijken naar de rijbaan.”

Niet verzekerd

De meeste gebruikers zijn niet verzekerd. 21 procent van de gebruikers zegt dat wel te zijn maar AG Insurance vermoedt dat het er in werkelijkheid minder zijn. “Nochtans is een aansprakelijkheidsverzekering tegenover derden verplicht als je voertuig harder dan 18 km/u kan rijden”, zegt Gerrit Feyaerts van AG Insurance. “En de meeste van die voortbewegingsvoertuigen rijden effectief sneller dan 18 km/u.”