Rode Duivel Michy Batshuayi voelt zich thuis tussen de sterren in LA, en daar hoort natuurlijk een Rolls Royce bij

Nee, vooralsnog overweegt Michy Batshuayi geen transfer naar de Major League Soccer maar de spits van Chelsea voelt zich wel al helemaal thuis in de Verenigde Staten. Dat is duidelijk te merken aan zijn vakantiekiekjes vanuit Los Angeles op sociale media. Hij poseert er in Lakers-outfit voor een peperdure Rolls Royce, moonwalkt op de ster van Michael Jackson in de Hollywood Walk of Fame en laat zich inpakken door King Kong...

