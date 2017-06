‘Star Wars’-actrice Carrie Fisher had cocaïne, heroïne en MDMA in haar lichaam toen ze overleed

Actrice Carrie Fisher, wereldberoemd van haar rol als prinses Leia in de Star Wars-films, heeft in de aanloop naar haar overlijden vermoedelijk cocaïne, heroïne en MDMA gebruikt. Een aanzienlijke hoeveelheid drugs werd teruggevonden in haar bloed. Dat staat er te lezen in het autopsierapport.

Carrie’s broer, Todd, zegt tegen AP niet verrast te zijn door het drugsgebruik. “Vanuit mijn perspectief is het geen verrassing dat Carrie drugs gebruikte.” Ook verbaasde het hem niet dat deze een aandeel zouden hebben gehad in het overlijden van Fisher.

In 2010 zei de actrice zelf nog “dat ze niet eens zo’n fan was van cocaïne, maar dat ze wat dan ook zou nemen om high te worden. Het is mijn verantwoordelijkheid. Als het aan Hollywood zou liggen, dan zouden we allemaal verslaafden zijn.” Ze liet zichzelf verschillende keren opnemen in gespecialiseerde centra en onderging verschillende therapieën in de hoop ook haar mentale gezondheid op te krikken.

Drugs, slaapapneu en hartinfarct

Nu blijkt dus ook officieel dat Fisher een aanzienlijke hoeveelheid drugs in haar systeem had. In welke mate de cocaïne, heroïne en MDMA tot haar dood geleid hebben, kan de lijkschouwer niet zeggen. In het autopsierapport staat te lezen dat ze stierf aan de gevolgen van een slaapapneu en andere oorzaken.

Op zestigjarige leeftijd stierf de legendarische actrice in haar de Amerikaanse staat Los Angeles eind december 2016. Eerder die week had de 60-jarige Amerikaanse een hartaanval gekregen toen ze net opgestegen was met het vliegtuig. Ze kon gereanimeerd worden, maar lag sindsdien in kritieke toestand in het ziekenhuis in Los Angeles aan een beademingstoestel.