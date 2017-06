Romantische foto van Chelsea-speler krijgt heel andere betekenis dankzij ex-kapitein John Terry...

Een romantische foto van Chelsea-speler Cesc Fabregas met zijn bevallige Daniella Semaan gaat de wereld rond op sociale media. Maar niet om de reden dat het koppel voor ogen had toen ze de foto op Instagram zette. Want zijn ex-kapitein bij The Blues, John Terry, vestigde met één rake opmerking immers de aandacht op de broek van de Spanjaard...

“Schitterende foto... maar over die broek heb ik zo mijn twijfels”, zette John Terry als commentaar bij een romantische en zwoele vakantie foto van Fabregas terwijl hij zijn (sexy) vrouw in bikini een innige zoen geeft.

Terry wilde Fabregas niet zomaar plagen want hij smokkelde er een verwijzing in naar Thomas Royall, een kledingbedrijf waarin hij heeft geïnvesteerd en dus graag reclame voor maakt.

Vanaf dan is echter het kwaad geschied, want wie de broek van Fabregas van naderbij bekijkt, ziet meteen nog wat anders. En het is wellicht geen telefoon die hij in zijn zwembroek verstopte. Fabregas heeft op Instagram meer dan 9 miljoen volgers en velen wisten de commentaar van Terry alvast te smaken...