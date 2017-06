Hier krijgen ze levenslang korting op bier van eigen bodem

Temse - Tijdens een groot volksfeest volgende week kunnen alle Tielrodenaren gratis hun eigen Kerel-paspoort afhalen, met recht op levenslang 35% korting. Met die stunt wil de binnenkort openende brouwerij VBDCK de band met de inwoners nauw aanhalen.

Precies 150 jaar nadat in de schaduw van de kerk in Tielrode een brouwerij werd opgestart, opent de familie De Cock deze zomer daar haar gloednieuwe VBDCK Brouwerij. Ze brengt het verloren gewaande streekbier Kerel terug op de markt. Het in 1908 gelanceerde bier leek verloren gegaan, maar uit één in de kelders achtergebleven flesje liet de familie het gist-DNA achterhalen. Gevolg is er dat er sinds kort opnieuw Kerel wordt gebrouwen in de vernieuwde brouwerij. En het zijn de Tielrodenaren die op vrijdag 30 juni en zaterdag 1 juli als eersten mogen kennismaken met de Kerel.

“Dit moet de brouwerij van de Tielrodenaren zijn”, klinkt het kordaat bij Charlotte De Cock. “Dat wilden we van bij de start duidelijk maken. Zodra we plannen hadden om terug een brouwerij te starten, hebben we meteen de Tielrodenaren op de hoogte gebracht. En we blijven de band met de inwoners nauw aanhalen. Woensdag (morgen, red.) krijgen alle Tielrodenaren een uitnodiging in de bus. Volgende week mogen zij als eersten komen kennismaken met de brouwerij en natuurlijk ook met het bier”, kondigt Charlotte De Cock aan.

Kerel-paspoort

Tielrodenaren die volgende week langskomen, bezoeken de site en proeven het bier, maar ze gaan ook naar huis met een persoonlijk Kerel-paspoort. “Elke Tielrodenaar krijgt zo'n gratis paspoort en dat geeft levenslang recht op een korting van 35% op ons bier in onze eigen winkel en in onze eigen webshop. Wie niet in Tielrode woont, kan zo'n paspoort aankopen. Bezitters van een paspoort krijgen nog meer voordelen. Er vallen vluchten te winnen met onze eigen Kerel-ballon, er komen evenementen exclusief voor houders van een paspoort en er komt zelfs een verkiezing van de Kerel van het Jaar”, verklapt Charlotte De Cock.

Dat de Tielrodenaren zich betrokken voelen, merkt iedereen die door het dorp rijdt. “We hebben een poster verspreid en wie deze voor de venster hangt, kan een doos bier winnen. We hadden nooit kunnen denken dat het zo'n succes zou zijn. De respons is enorm: overal zien we posters opduiken. Het belooft volgende week echt een volksfeest te worden, waar de Tielrodenaren hún streekbier komen proeven!”