Deze gemeente schakelt zelfs een jetski in om natuurramp in vijver te vermijden

Ieper -

Door de aanhoudende hitte kampt de Zillebekevijver in Ieper met een explosie aan blauwwieren. “Dit is een natuurramp”, zegt gemachtigde viswachter Ronny Bryon. “In 2014 verloren we de meeste vissen door een zuurstofgehalte van amper 10%, nu is er amper 5%.” Daarom heeft de gemeente een reeks preventieve maatregelen genomen.