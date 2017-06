Zij hebben het lot van het Eurostadion in handen: wie werkt mee en wie werkt tegen?

In juni 2012 liet de Belgische voetbalbond weten tegen 2020 vijf nieuwe stadions te willen, waarvan één in Brussel. Exact vijf jaar later geeft onze voetbalreporter David Van den Broeck u de stand van zaken. En dé vraag van 500 miljoen is natuurlijk: staat het Eurostadion er op tijd voor het EK in 2020 of niet? Er heerst twijfel alom, en veel meer mensen zeggen neen dan ja, maar cruciaal is hoe de hoofdrolspelers in het verhaal zich nog gaan bewegen. Wie heeft de sleutel in handen? En wordt die gebruikt om de deuren van de voetbaltempel te openen of om ze definitief op slot te doen?