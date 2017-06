“Van Aert heeft nog lang niet de motor van Van Avermaet” (maar kan zondag wel het BK winnen)

De veldrijders doen van zich spreken op de weg. In zoverre zelfs dat Wout van Aert zondag op het BK in Antwerpen een van de topfavorieten is. Hoe komt dat toch? Zes vragen aan kenners Paul Van Den Bosch, Mario De Clercq, Johan Museeuw en Paul Herygers.

Waarom zien we nu plots veldrijders vooraan in de wegkoersen?

Paul Van Den Bosch (topsportcoach en ex-coach Sven Nys): “Het is van alle tijden: Sven Nys was ook in staat om te presteren in rittenwedstrijden, hij werd bijvoorbeeld achtste in de Ronde van België. En ook Stybar en Boom waren voor hun overstap al sterk in de wegwedstrijden. Van Aert en Van der Poel zetten die trend gewoon verder. Door hun zeges komt dit nu nog meer in de schijnwerpers te staan.”

“Toon Aerts werd dit weekend zesde in de Ster ZLM Toer, dat is ook knap, hé. En ook logisch, want vandaag kan je in het veld niet meer goed zijn zonder dat je ook goed bent op de weg. De trainingen van de veldrijders zijn nu echt gericht op wegwielrennen. Pas in augustus starten de specifieke voorbereidingen. Veldrijders zijn ook zeer goed getrainde uithoudingsatleten, die op stage op Mallorca dezelfde trainingen afwerken als de wegrenners. Die uithouding is nodig om tijdens het veldritseizoen weken aan een stuk twee wedstrijden per week te kunnen betwisten. Als je een inspanningsproef doet met een veldrijder, dan zie je amper verschil. Ze hebben zelfde kwaliteiten als een wegrenner. Daardoor kunnen ze op de weg duelleren met de wegrenners.”

Kan Van Avermaet geklopt worden door Van Aert?

Johan Museeuw (ex-wereldkampioen op de weg en ex­veldrijder): “Van Aert heeft op de weg gepresteerd in niet-WorldTourkoersen. Ook het BK is een nationale koers, met een mix van continentale, professioneel continentale ploegen en enkele WorldTourrenners. Dat is een andere koerssituatie. Je koerst niet tegen een peloton toppers. Daardoor maakt Van Aert kans, maar toch geef ik nipt de voorkeur aan Van Avermaet, omdat die met zijn motor en bagage iets frisser zal zijn.”

Paul Van Den Bosch: “Grote wedstrijden van meer dan 200 km vergen een specifieke voorbereiding en dat komen die veldrijders een beetje tekort. De wegrenners zitten al vanaf januari op stage en reden al veel wedstrijden van langere afstand. Veldrijders rijden kleine koersen, van zo’n 180 km en pas vanaf mei. Van Avermaet komt helemaal getraind uit de Ronde van Zwitserland en heeft een massa kilometers in de benen met veel klimmen. En dat in volle voorbereiding op de Ronde van Frankrijk. Dat geeft Greg een voordeel.”

Foto: Photo News

Mario De Clercq (Ex-wereldkampioen veldrijden en ex­wegrenner): “Maar het is een vlakke wedstrijd, waardoor de uithouding minder belangrijk is. In de Ardennen kwam Van Aert sowieso tekort.”

Paul Herygers (ex-wereldkampioen veldrijden): “Het parcours is ook anders dan vorig jaar. Daar was het heuvelachtig en dat in combinatie met die kilometers deed hem de das om. Wout zag daar na de aankomst lijkwit en was volledig naar de kloten. Maar hij zat er toch niet zo ver af en eindigde in de tweede groep als negende. Nu is het minder lastig en kan het eindigen op een sprint met een kleinere groep. En let dan maar op, hé. Wout is geen rassprinter, maar dat was Boonen ook niet. Ik wil hem niet met Tom vergelijken, maar ook hij sprint op de macht. Als ze samen naar de meet gaan, zal Van Avermaet moeten oppassen. Van Aert heeft ook een volledige ploeg achter hem. In de finale speelt dat minder een rol, maar in het begin van de koers moet er vaak een scheve situatie worden rechtgezet. En Greg heeft maar drie ploegmaats: Teuns, Hermans en Vliegen.”

Mario De Clercq: “Als je Van Aert ziet rijden op een fiets, doet die mij inderdaad ook denken aan Tom Boonen op die leeftijd.”

Kan Van Aert ook in het voorjaar schitteren?

Paul Van Den Bosch: “Het verschil zit hem in de voorbereiding. Daardoor zijn toppers als Sagan en Van Avermaet nog een stuk sterker. Van Aert en Van der Poel hebben dat potentieel, maar dan moeten ze de cross schrappen en enkel focussen op de weg. Dan moeten ze rusten in november, opbouwen in december, trainingen intensifiëren in januari en in februari voorbereidingskoersen betwisten zoals de Ster van Bessèges en de Ruta del Sol. Ze moeten zich via die specifieke rittenwedstrijden voorbereiden voor die klassieker in april. Dan kunnen die ook op termijn meestrijden. Mathieu van der Poel is dan een kandidaat-winnaar in Luik-Bastenaken-Luik. Maar zolang hij ook aan mountainbiken en veldrijden doet, kan dat niet lukken. Nu laat hij flitsen zien van zijn potentieel, maar topkoersen kan hij nog niet winnen.”

Mario De Clercq: “Als Van Aert het seizoen start met de voorbereiding van een wegrenner, dan kan die op termijn de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix winnen. En zeker koersen zoals Harelbeke en Dwars door Vlaanderen. Maar je kan niet vanaf september tot februari volle gas 40 crossen rijden en dan beginnen aan het wegseizoen.”

Johan Museeuw: “Laten we eerlijk zijn: je kan Van Aert nog lang niet vergelijken met Van Avermaet, het verschil is te groot. Van Aert heeft nog lang niet zo’n motor als Greg. Die rijdt al enkele jaren op de weg: lange afstanden en grote ronden. Dat heeft Wout nog niet gedaan. Om op dat niveau te komen, heeft hij nog een weg te gaan. Het is een heel ander verhaal om internationaal te scoren op de weg dan in het veld. Op de cross spreken we over 15 renners hé. En dat weten Van Aert en Van der Poel heus ook wel.”

Mario De Clercq: “Wat natuurlijk ook belangrijk is: de financiële kant van de zaak. In het veldrijden verdien je veel geld en dat geef je niet zomaar op.”