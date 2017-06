UEFA maakt zich steeds meer zorgen over Eurostadion: wordt Brussel vervangen als gaststad voor EK?

Als België het EK 2020 niet kan organiseren, wegens geen (Euro)stadion, willen Zweden en Wales de plaats innemen. De UEFA hakt ten laatste in ­februari 2018 de knoop door over de Brusselse kandidatuur.

Tegen dan moet er ook al definitief nieuws zijn over de bouwvergunning (augustus) of milieuvergunning (november). Daarvan hangt alles af voor Ghelamco, dat ook begin 2018 wil/moet beginnen bouwen. In februari 2020 moet het stadion er al staan. Maar is de onzekerheid te groot, dan kan UEFA ook zelf de stekker eruittrekken.

Gisteren zat Dimitri Huygen namens de vzw EURO Brussels 2020 in het Zwitserse Nyon samen met de toplui van UEFA Events: tornooidirecteur Martin Kallen en Andreas Schär, verantwoordelijk voor de stadions. Hij gaf hen een nieuwe update over het dossier, wat broodnodig was, gezien de recente weigering van de milieuvergunning. Kallen staat nog altijd achter de kandidatuur van België en looft de inspanningen van de vzw. Maar dat de nervositeit bij UEFA groeit, is geen geheim.

“We hadden een constructief gesprek over de stand van zaken”, zegt Huygen. “Maar uiteraard beseffen we ook dat de UEFA niet kan blijven wachten. In januari of februari 2018 spreekt het zich normaal gezien definitief uit over onze kandidatuur.” Kijken wat Kallen beslist dus.

Oplossingen genoeg wel, als België afhaakt. Na de Champions League-finale in het Millennium Stadium in Cardiff zei de eerste minister van Wales: “België raakt mogelijk niet klaar. In dat geval weet UEFA dat we een fantastisch stadion hebben en graag toch nog deelnemen.” En nu zegt ook Zweeds bondsvoorzitter Karl-Erik Nilsson: “We volgen op de voet wat er in België gebeurt en als de problemen aanhouden, willen we desnoods opnieuw kandidaat zijn.” In de Friends Arena in Stockholm vond net de Europa League-finale plaats.

De twee landen mogen dan wel hopen, de kans is groter dat de ­UEFA de vier wedstrijden van Brussel over de overige twaalf speelsteden verdeelt. Praktisch is dat makkelijker, want daar is alles al geregeld.

