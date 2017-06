Eerst lieten ze hem flauwvallen, dan gooiden ze hem in het kanaal

Ranst - Een jongen van 12 jaar wordt eerst in de nek geknepen, tot hij bewusteloos neervalt. En als hij weer rechtkrabbelt en wat rondzwalpt, gooien zijn beulen hem ook nog eens in het ­Netekanaal. Ze dachten dat ze er ongestraft mee konden wegkomen, tot de video die ze maakten overal op het internet ­opdook. Twee jongens zijn opgepakt, en worden nu zelf opgejaagd op het internet.

De zware mishandeling dateert al van vorige week woensdagmiddag. Drie tieners pakten een 12-jarige jongen hard aan in Emblem, een deelgemeente van Ranst. In het filmpje dat ze zelf maakten, is te zien hoe ze de jongen tegen een boom drukken. Hij kan geen kant op, hij zit in het nauw. Een jongen met een wit petje op grijpt hem achteraan vast in de nek. Door druk te zetten op een slagader, verliest de jongen het bewustzijn en valt hij roerloos neer op de grond.

“Die laten we liggen en we zijn weg”, zegt de jongeman met de pet.

In een filmpje is te zien hoe twee tieners een twaalfjarige jongen doen flauwvallen door zijn slagader dicht te knijpen. Foto: rr

De jongen slaagt er zelf in om recht te krabbelen. Het is duidelijk dat hij helemaal het noorden kwijt is. Hij zwalpt van links naar rechts. De jongeman met de pet loopt de jongen toch opnieuw achterna en geeft hem nog een flinke klap op zijn hoofd. De jongen barst in tranen uit.

In het kanaal

Maar daar eindigt het niet. In een volgende scène staan de drie jongeren aan het Netekanaal. Hoelang daarna dit gefilmd is, valt niet af te leiden uit de beelden. Maar de jongen lijkt nog altijd wankel op zijn benen te staan.

De jongeman met de witte pet grijpt de knaap plots vast, en samen met een kompaan gooit hij de jongen zomaar in het kanaal. Zonder enige aanleiding, zo lijkt het. Het is een val van enkele meters. Molenwiekend belandt de jongen in het water. Zijn aanvallers proesten het uit. De jongen wordt nog enkele seconden gefilmd, terwijl hij naar de kant probeert te zwemmen.

De jongen zou ’s anderendaags samen met zijn ouders een klacht ingediend hebben bij de politie. Die startte onmiddellijk een onderzoek. De voorbije dagen zouden minstens twee verdachten zijn opgepakt. Het zou gaan om een meerderjarige (de man met de witte pet die de ader dichtkneep), en een minderjarige.

Trots rondgestuurd

Het filmpje dat de daders maakten, stuurden ze trots rond naar hun vrienden. Het werd de afgelopen dagen druk gedeeld onder tieners uit Mechelen en Lier – de daders zijn zelf uit het Mechelse. Maar gisteren verscheen het ook op enkele Nederlandse websites.

Een van de daders, allicht de jongeman met de witte pet, werd op het internet geïdentificeerd als M. Zijn Facebook-pagina wordt sindsdien overstelpt met haatboodschappen.

Ook een tweede jongen wordt ondertussen belaagd. “Er is op het internet een heksenjacht op mijn zoon geopend, ja”, zo bevestigde de moeder van de jongen die de video maakte. “We hebben zelf contact opgenomen met de politie. Meer wil ik er niet over kwijt. Ik hoop eigenlijk dat dit zo weinig mogelijk aandacht krijgt.”