Doelman Sels al medisch gekeurd bij Anderlecht, Emilio Ferrera opgenomen in trainersstaf

Na Sven Kums (29) en Pieter Gerkens (21) maakt landskampioen Anderlecht nog werk van Matz Sels (25) en wacht het op een antwoord van Clinton Mata (24). Hoewel Sels al medisch getest werd, is het nog afwachten of hij morgen op de eerste training al kan aansluiten. Ook in de omkadering breidt Anderlecht overigens uit. Emilio Ferrera moet een teer punt in de jeugdwerking verhelpen.

Herman Van Holsbeeck is moe. Dat zegt hij zelf. De wallen onder zijn ogen onderstrepen dat. Letterlijk. Morgen is de vakantie voor de spelers van de landskampioen voorbij, maar de algemeen manager van Anderlecht heeft nu al overuren gedraaid. Er is Charleroi-rechtsachter Clinton Mata die nog steeds twijfelt tussen Anderlecht en het buitenland. “De volgende dagen komt er wel duidelijkheid”, zegt Van Holsbeeck, eerder hoopvol.

En op dezelfde dag dat Pieter Gerkens tekende tot 2021, met optie op een extra jaar, legde ook Matz Sels zijn medische testen af bij paars-wit. De hereniging met zijn oude ploegmaat Sven Kums is zo goed als een feit. “Maar de onderhandelingen met Newcastle lopen moeilijker dan ik had verwacht”, zucht Van Holsbeeck. Newcastle is niet bereid Sels bij de solden te zetten nadat het een jaar geleden 6,5 miljoen euro neertelde. De medische testen geven aan dat de onderhandelingen wel de goede kant opgaan. Trainer René Weiler zal hoe dan ook zijn zin krijgen: een ervaren doelman die de afwezigheid van de revaliderende Boeckx opvangt. En die dus de bijna 18-jarige Mile Svilar nog even in de wachtkamer houdt. Want mét Sels én een fitte Boeckx, die na de titel intern heel veel krediet heeft opgebouwd, dreigt Svilar derde doelman te worden.

Van Holsbeeck hoopt dat de jonge doelman met de situatie kan omgaan. Dat Svilar beseft dat Anderlecht nog steeds een gouden toekomst voor hem ziet. “Daarom hebben we ook in hem geïnvesteerd en bijvoorbeeld vorige winter Lovre Kalinic niet gehaald. Dan hadden we Svilar helemaal opzijgeschoven. Neen, hij bulkt van het talent, maar we kunnen ons niet permitteren alleen met Svilar het seizoen in te gaan. Als we erin slagen Sels een jaar te huren, heeft Svilar de kans zich het komende jaar voort te bewijzen. In de voorbereiding zal hij wel spelen. Maar sporadisch eens een match keepen, is anders dan elke week spelen, een keer onder een bal doorgaan en dan verliezen. Dan moet je ertegen bestand zijn dat je op maandag in de kranten wordt neergesabeld. Dat is een leerproces.”

Ferrera moet jeugdcoaches beter maken

Omdat het reglementair verplicht is zes (voetbal-)Belgen op het wedstrijdblad te hebben en de eigen spoeling dun is, mikt de kampioen in zijn rekrutering op landgenoten. Uit de jeugd komen die niet. Tielemans en Dendoncker waren uitzonderingen. Want Weiler vindt de kloof tussen de jeugd en de eerste ploeg nog groot. Te groot. Daarom krijgt jeugdcoördinator Jean Kindermans extra hulp. Van Emilio Ferrera, al 26 jaar trainer en bij Lierse nog gewerkt onder Herman Van Holsbeeck. Hij tekent in principe voor een jaar en wordt dan geëva­lueerd.

“Ik zoek al een aantal jaar naar een coach van de coaches, zoals we zeven jaar geleden een expert als Urbain Haesaert aantrokken voor onze jeugdscouting. Onze jeugdcoaches hebben veel competenties. Technisch gezien leiden wij de beste spelers op. Maar voetbal verandert. Vroeger won je negen op de tien keer dankzij meer balbezit. Vandaag niet meer. Snelheid van uitvoering, omschakeling: die zaken zijn belangrijker geworden. Emilio kan onze trainers methodologie bijbrengen. Onze coaches leren hoe je spelers beter maakt met het oog op de noden van het huidige voetbal.”