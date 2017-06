Preud’homme in ’t klein: Leko laat spelers geen seconde met rust op eerste training Club Brugge

Centraal bij elke oefening, geen moment gestopt met coachen en hamerend op precisie en grinta bij elke opdracht met bal. Ruud Vormer zag het ook: “Op dat vlak is het precies Michel Preud’homme.” Alsof de vergelijking met zijn voorganger in de toekomst niet nog meer getrokken zal worden, toonde Ivan Leko zich op de eerste training van Club Brugge een mini-Preud’homme. “Dit is gewoon het soort trainer dat ik ben.”

Fysiektrainer Renaat Philippaerts had de opwarming net afgerond of daar klonk Ivan Leko al. “Go, other side”, stuurde de Kroaat zijn spelers naar de andere kant van het veld om ze in drie ...