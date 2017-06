Na onderzoek honderden kattenbotjes zijn wetenschappers het eens: Uw kat is afkomstig uit Egypte

Onze huiskatten stammen niet, zoals gedacht, af van de Europese wilde kat, wél van de Afrikaanse. Dat ontdekten onderzoekers van de KULeuven en het ­Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in het DNA van honderden kattenbotjes.

Weetje: het skelet van uw Felix ziet er zo goed als het­zelfde uit als dat van zijn wilde voorouder, 10.000 jaar geleden. Om de geschiedenis van de ­huiskat te achterhalen, moesten wetenschappers dus wachten op DNA-analyse. Een onderzoek van het beendergestel zou ­weinig variatie opleveren.

De Belgische onderzoekers werkten daarom mee aan de genetische analyse van ruim 200 katten die gevonden werden in archeologische sites in Zuidwest-Azië, Afrika en Europa.

De domesticatie van de kat is in twee golven gebeurd, ontdekten ze. Alle gedomesticeerde katten zijn afstammelingen van de ­Afrikaanse wilde kat (Felis silvestris lybica).

“Er bestaat ook een Europese wilde kat, maar die heeft niets met onze huis­katten te ­maken”, aldus archeozoöloog Wim Van Neer van het Koninklijk Belgisch Instituut voor ­Natuurwetenschappen. De ­Afrikaanse wilde kat werd on­geveer 10.000 jaar geleden door de landbouwers in Mesopotamië getemd en stak 6.000 jaar geleden de Bosporus over. Maar zo’n 3.000 jaar geleden kwamen ook vanuit Egypte katten naar Europa. De Egyptische genetische variant van de huiskat komt in onze contreien vaker voor.