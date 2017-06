CLUBNIEUWS. Nog geen akkoord tussen Club Brugge en Zulte Waregem, nog meer geld voor Oostende

Bij Club Brugge, Antwerp en Zulte Waregem werd gisteren al stevig getraind: het nieuwe seizoen nadert dus met rasseschreden. En dus geraken heel wat transferdossiers in een stroomversnelling. Toch werd er nog geen akkoord bereikt over bijvoorbeeld de transfer van Sander Coopman, van Club Brugge mogelijk naar Zulte Waregem. De transfer van Dimata werd wél al afgerond, maar KV Oostende blijkt nu zelfs tot 17 miljoen te kunnen verdienen... Uw portie clubnieuws van de dag.

Coopman traint mee, Engels volgt individueel programma



Geen Tomas Pina – op zoek naar een club in Spanje – of internationals Ethan Horvath, Lior Refaelov, Dorin Rotariu, Carlos Strandberg en José Izquierdo op de eerste training van Club Brugge. Wel Sander Coopman. De middenvelder kreeg zondagavond het bericht dat hij gewoon op training verwacht werd. Coopman kan nog uitgeleend worden aan Zulte Waregem – als dat de gevraagde 200.000 euro huurgeld wil neerleggen – maar ook na onderhandelingen gisteren kwam er geen akkoord uit de bus. Blijven bij Club Brugge is en blijft gewoon een optie.



Abdoulay Diaby deed het grootste deel van de training mee, Bjorn Engels beperkte zich tot een individueel programma, Boli Bolingoli ontbrak, de trainees Lemoine, Osei-Berkoe, Verburgh, Ito, Shinton en Lynen trainden mee.



Van de nieuwkomers tekenden Guillaume Hubert, Erhan Masovic, Elton Acolatse en Emmanuel Bonaventure Dennis present. German Mera sluit later aan. Vandaag wordt de helft van de spelersgroep medisch getest. De andere helft volgt morgen.(gma)



17 miljoen euro: zoveel kan Oostende verdienen aan Dimata



Zoals aangekondigd maakte Wolfsburg gisteren de komst van Oostende-spits Landry Dimata bekend. De Belgische 19-jarige belofte tekende een contract voor vijf jaar (vier plus optie), maar steeds meer details van de monsterdeal raken bekend. De Wolven betalen KV Oostende niet alleen dik 10 miljoen euro voor de aanvaller, via allerlei bonussen kan dat bedrag de volgende vijf jaar nog oplopen tot 17 miljoen euro. Bij dat soort bonussen gaat het vaak om het aantal matchen dat de speler speelt, doelstellingen als Europees voetbal en prijzen. Wolfsburg stortte in januari trouwens al een bedrag op de rekening van Oostende om zeker te zijn van de transfer. (jug)

Kawaya en Pedersen bijna van Mechelen



KV Mechelen heeft bijna twee nieuwe offensieve krachten beet. Winger Andy Kawaya legde gisteren het eerste deel van zijn medische testen af. Vandaag volgt deel twee en een conditionele test. De medische en fysieke keuring van de Deen Nicklas Pedersen staat donderdag gepland, net als een gesprek met de technische staf. KV hoopt beide dossiers snel te kunnen afronden, al liggen er voor Kawaya met Avellino en Bari wel Italiaanse kapers op de kust. Ook Oostende toont interesse voor de 20-jarige Congolese Belg van kampioen Anderlecht.(thst, dvd)

Leye bleef binnen in Waregem



Ook Zulte Waregem startte gisteren aan zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen. De spelersgroep was in twee gesplitst. De ene groep trok naar Gent om medische testen te ondergaan, de andere trainde buiten. Alleen Mbaye Leye bleef binnen, hij is licht gekwetst.(jcs)

Zes Rouches naar de C-kern



Gisteren is Standard onder zijn nieuwe coach Ricardo Sa Pinto aan de voorbereiding van het nieuwe seizoen begonnen. Net als bij Anderlecht moest een aantal spelers apart trainen in de zogenaamde C-kern. Dat waren Touré, Yattara, Cuypers, Samy Mmaee, Tetteh en Mladenovic. (ela, bfa)

Bölöni laat Antwerp-spelers zweten



Antwerp FC onder Laszlo Bölöni: dat is meteen twee trainingen per dag op het gemeentelijk sportcentrum Brieleke van Wommelgem, waar de nieuwe eersteklasser Antwerp FC de komende weken bivakkeert. Gisteren om 10.30 uur en 18 uur, twee keer een uur en drie kwartier, dat maakt meteen 3,5 uren intensieve arbeid. En vandaag idem.

De komende weken zal het niet veel anders zijn, er zijn al bedjes besteld opdat de spelers die te veraf wonen om thuis te gaan liggen ter plaatse wat kunnen rusten. Er waren gisteren ook al nieuwe ijsbaden voorzien waarin de spelers tussendoor hun gepijnigde spieren konden onderdompelen.



“Bölöni weet dat een goede recuperatie belangrijk is”, begreep Steve Colpaert. “Vandaar die vele uren rust tussendoor. Het is duidelijk dat onze voorbereiding uit veel loopwerk zal bestaan.” “Maar je voelt meteen dat er een nieuwe wind waait”, knikte Björn Vleminckx. Even daarvoor had hij zich bij het loopparcours laten ontvallen “Is het nu nog niet gedaan?!” Maar dat was om te lachen grijnsde de spits achteraf. Eén van de schaarse waarnemers langs de lijn getuigde evenwel. “Ik heb ze in geen tien jaar zo hard weten trainen.”



En dan nog dit...



*** Ivan Sunjic (20) blijft bij NK Lokomotiva en komt dus niet naar Club Brugge. “We kregen een bod van 1,5 miljoen euro voor hem, maar dat was niet voldoende”, zegt sportief directeur Bozidar Sikic. Sunjic was wel geen prioriteit meer voor Club. (gma)

*** Tubeke (1B) heeft de Ivoriaan Moussa Traore voor twee jaar vastgelegd. De aanvaller, die eerder voor onder meer Standard en Zulte Waregem speelde, zat na een avontuur in Iran sinds Nieuwjaar zonder club.

*** Zulte Waregem voert gesprekken met Michaël Heylen (Anderlecht) en Peter Olayinka (AA Gent). Rob Schoofs staat ook op de lijst met interessante pistes. Davidzada wordt dan weer door AA Gent voor één seizoen uitgeleend (zonder aankoopoptie) aan Maccabi Tel Aviv. (jcs, ssg)

*** Chris O’Loughlin wordt de eerste assistent van coach Marquez bij STVV. Het wordt stilaan duidelijk dat Igor Vetokele blijft.

*** Kristof Van Hout tekende voor drie jaar bij Westerlo. De transfer van Jens Naessens is definitief afgerond. (sks)