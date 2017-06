Klachten bij VRT: Frank en Eddy uit ‘Thuis’ drinken te veel

Er wordt te veel gedronken in Thuis. Dat vindt althans een aantal kijkers die daarover een klacht indienden bij de VRT. De makers van Thuis zijn daarop attent gemaakt, maar zij vinden dat ‘volksmensen’ als Frank en Eddy nu eenmaal graag een pintje drinken. “Over alcoholmisbruik denken we écht wel na.”

Onlangs was het weer bingo in Thuis toen Eddy, een man die niet van de dorst zal sterven, de gevangenis vervroegd mocht verlaten. Het weerzien met zijn boezemvriend Frank was hartelijk en het bier vloeide rijkelijk, zoals het dat vaker doet bij die twee. Een aantal kijkers vindt dat het met die alcohol in Thuis gerust een beetje minder mag, omdat de soap zou aanzetten tot overmatig gebruik. In het jaarverslag van de VRT staat dat “de manager beroepsethiek aan een bewustwording werkte bij de programmamakers om de zichtbaarheid van het gebruik van alcohol in programma’s te verminderen”. Die manager is Diane Waumans: “Ik heb de ploeg van Thuis, net zoals ploegen van andere programma’s, inderdaad attent gemaakt op die klachten. We moeten ons bewust zijn van onze verantwoordelijkheid, zodat we met alcohol niet overdrijven. Natuurlijk zijn de scenaristen van Thuis mensen die voor zichzelf kunnen denken en zijn ze niet blind voor de impact die ze hebben.”

Volgens producer Hans Roggen van Thuis is het niet meteen de bedoeling Frank en Eddy water te doen drinken: “Natuurlijk beseffen we dat we rekening moeten houden met toenemende gevoeligheden en zullen we erop letten dat onze personages nooit zomaar drinken, maar Frank en Eddy zijn twee volksmensen en die gaan niet naar een wijnboer in Frankrijk om een speciale champagne te proeven. Frank en Eddy drinken graag een pintje, zoals veel mensen dat doen bij dit warme weer. Zware ingrepen komen er dus niet, wij blijven onze verhalen vertellen. Het is ook niet zo dat iedereen in Thuis alcohol loopt te drinken, dit gaat over een aantal personages dat consumeert, zoals in de samenleving.”

Toch maar uitkijken

Marijs Geirnaert van het Vlaamse Expertisecentrum voor Alcohol en Drugs (VAD) vindt toch dat ze bij Thuis moeten uitkijken: “Ze hoeven niet heiliger te zijn dan de Paus, maar ze moeten opletten dat ze het drinken van alcohol nergens als de norm voorstellen, want dat is het niet. Ik zie geregeld alcohol in beeld komen, het lijkt te vaak de normaalste zaak van de wereld.”