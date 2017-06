Hier komen de twintig nieuwe trajectcontroles langs gewestwegen

Er komen twintig nieuwe trajectcontroles op de Vlaamse gewestwegen. Dat bevestigt mobiliteitsminister Ben Weyts, die daarvoor 2,6 miljoen euro vrijmaakt. “Blijkbaar hebben we de harde hand nog altijd nodig om ons aan de regels te houden”, aldus Weyts.

“In Vlaanderen bestaat nog altijd geen verkeersveiligheidscultuur. Blijkbaar hebben we de harde hand nog altijd nodig om ons aan de ­regels te houden. Ik investeer daarom volop in traject­controle: vanaf dit jaar komen er elk jaar 20 nieuwe controles bij langs gewestwegen”, aldus Weyts. “Vlaanderen staat in voor 100 procent van de financiering.”

- Klik hier om de kaart in groter formaat te bekijken -

Foto: Infografiek Het Nieuwsblad

Geen enkel dodelijk ongeval

De 20 nieuwe tracés die nu een trajectcontrole krijgen, liggen langs gewestwegen verspreid over heel Vlaanderen. “Op gewestwegen vallen er verhoudingsgewijs immers nog altijd het grootste aantal verkeersdoden. De locaties zelf werden geselecteerd op basis van de gekende ongevallencijfers, zodat er gericht ingezet kan worden op de meest dodelijke punten in Vlaanderen. De opbrengsten van de trajectcontroles op gewestwegen vloeien terug naar het Vlaams Verkeersveiligheidsfonds. Die middelen zullen op hun beurt initiatieven financieren die de verkeersveiligheid structureel versterken.” De trajectcontroles worden nu besteld en zullen ten laatste tegen april 2018 geplaatst zijn.

Volgens het kabinet-Weyts telt Vlaanderen intussen al drie trajectcontroles op de snelwegen en een 25-tal op de gewestwegen. “Ze hebben hun nut daar al flink bewezen”, klinkt het. “De trajectcontrole op de E40-snelweg tussen Erpe-Mere en Wetteren is daar een perfect voorbeeld van. Sinds de invoering van de controle daar, in maart 2013, is er geen enkel dodelijk ongeval meer gebeurd. Bovendien merken we op dat bestuurders hun lagere snelheid nog lange tijd volhouden tot ver voorbij Wetteren. Enerzijds omdat ze niet beseffen dat de trajectcontrole is afgelopen, anderzijds omdat het gewoon vlot rijdt wanneer iedereen zich aan de maximum­snelheid houdt.” Wie na de trajectcontrole toch weer op het gaspedaal gaat staan, moet overigens niet denken dat hij niet meer gesnapt kan worden. De ­politie voert voortdurend extra controles uit.