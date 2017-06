Kandidate Buffalo Babe 2018 uit verkiezing gezet: “Ze was ooit supporter van Club Brugge”

Gent - Opschudding in Gent in aanloop naar de verkiezing van de Buffalo Babe 2018. Een van de kandidates is gisteren uit de wedstrijd gezet omdat ze supporter zou zijn van aartsrivaal Club Brugge. De organisatie vernam de informatie naar eigen zeggen via ­familie en vrienden van Vanessa ­Dierickx.

Affiches, flyers, een campagne via de sociale media … de Gentse Vanessa Dierickx liet de voorbije weken niets aan het toeval over in een poging om eind augustus te worden gekroond tot Buffalo Babe 2018. Maar sinds gisteren ligt haar droom aan diggelen. De organisatie haalde haar uit de wedstrijd.

Niet zomaar: Dierickx pleegde hoogverraad. “Ze was blijkbaar ooit supporter van Club Brugge en heeft dat niet verteld bij haar inschrijving”, zegt Diëgo Trivier, pr-manager van de verkiezing. “De informatie bereikte ons via familie­leden, die niet verstonden dat Vanessa deelnam aan de verkiezing. Blijkbaar is haar zoontje voor KAA Gent en wilde ze hem tonen dat ze wel iets kon bereiken.”

“We willen geen rellen zien”

De drastische maatregel werd ook genomen uit veiligheidsoverwegingen. Supporters van andere kandidates hebben met acties gedreigd als Dierickx in de wedstrijd bleef. “De verkiezing vindt plaats in een tent op Ledebergplein en we willen niet dat daar rellen uitbreken. Het moet plezierig blijven. We willen de goede naam van ons evenement niet in gedrang brengen.”

En Vanessa Dierickx? Die schreeuwt gisterenhaar onschuld uit. “Allemaal leugens. Mijn zoontje is voor Club Brugge, niet ik. Ik ben al zeven jaar Buffalo. en ben zelfs nooit in het Breydelstadion geweest. Dit is allemaal de schuld van de schoonbroer van mijn ex man. Hij heeft mij nooit kunnen verdragen en verspreidt nu roddels over mij.”

Extra vervelend is dat de voormalige kandidate net nieuwe flyers en affiches had besteld. “Ik heb al meer dan 200 euro uitgegeven aan mijn campagne en had al 188 mensen achter mij. En nu is alles weg, door één leugen. Ik ben in shock. De organisatie wil niet eens naar me luisteren.”

Door de exit van Dierickx blijven nog twee kandidates over voor het begeerde kroontje: Stephanie De Mey en Shana Caudron. “Zij hebben niets te maken met deze affaire”, verzekert ­Trivier. “Wie zich met hen wil meten, kan zich nog inschrijven tot midden juli.”