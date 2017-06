“Tan lines” zijn een werkpunt voor alle wielrensters, dus ook voor Puck Moonen

Mooi weer, luchtig gekleed en Instagram: dan kom je algauw uit bij Puck Moonen. De 20-jarige Nederlandse wielrenster verwent haar 158.000 volgers al eens graag en gisteren kregen de fans weer een cadeautje, met een foto waarop Puck in de tuin uitrust na haar trainingsstage in Frankrijk.

“Hard day of dealing with the tan lines”, schrijft ze erbij, verwijzend naar de uitgesproken overgangen tussen gebruinde en spierwitte huid waar menig coureur last van heeft. Al kunnen we in Pucks geval met de beste wil van de wereld bitter weinig van die lijnen ontwaren.