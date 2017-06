Vijf jaar geleden werd S. in Zuid-Afrika verkracht. Nu wordt ze door een rechter verplicht om met de dader te skypen

Antwerpen - “Een rechter verplicht mij en mijn dochter om te skypen met de Zuid-Afrikaanse man die mij vijf jaar geleden verkracht heeft”, zo klaagt een Antwerpse moeder aan. De vrouw werd zwanger van de verkrachting, en voedt het dochtertje alleen op. De man eiste nu het vaderschap op. En zelfs al heeft de rechtbank daar nog geen beslissing over genomen, toch moet de moeder het meisje helpen om twee keer per week met de man te video-bellen.

“Voor mijn dochter is hij een compleet onbekende. Ze kent hem niet. Ze spreekt alleen Nederlands, een taal die hij niet begrijpt”, zegt S.V. (40), een vrouw uit Antwerpen.

De vrouw raakte vijf jaar geleden zwanger na een bezoek aan Zuid-Afrika. “Ik werd verkracht, door een man aan wie enkele kennissen me wilden koppelen”, zo zegt ze zelf. Pas in België ontdekte ze dat ze zwanger was. Haar klacht in België over de aanranding werd geseponeerd, omdat het misbruik zich aan de andere kant van de wereld had afgespeeld.

Ze beviel van een dochtertje en voedde het meisje in haar eentje op. “Al vijf jaar lang probeer ik te verwerken wat mij is aangedaan. Onlangs dook hij weer op”, zegt S.V. Hij eiste het vaderschap op.

Bij monde van zijn advocaten ontkende E.C. dat hij de vrouw verkracht heeft. Volgens hem had hij wel een vriendschap met de vrouw.

Geen dwangsom

De rechtbank heeft zich nog niet uitgesproken. “Mijn dochtertje hééft al een vader: mijn vriend B., die haar heeft erkend als zijn dochter. Maar E.C. vecht dat aan. Hij wil zelfs een schadevergoeding omdat iemand anders het kind erkende.”

In afwachting van een beslissing, oordeelde een andere rechter nu dat E.C. bezoekrecht krijgt. Maar omdat hij in Zuid-Afrika woont, moet dat via een computerscherm.

“Het voelt alsof hij de controle over mijn leven overneemt. Elke dinsdag en donderdag moet ik om 18 uur klaarstaan. Bovendien moet ik contact met hem hebben. Een kleutertje kan niet alleen op Skype. Het moet ook telkens een halfuur duren. Zo lang kan een kleuter de aandacht er niet bijhouden.”

De rechter heeft geen dwangsom opgelegd, maar het vonnis niet uitvoeren is geen optie.

“Het ergste is dat niemand gevraagd heeft wat mijn dochtertje wil. Niemand heeft met haar gepraat. Ze hebben enkel naar E.C. geluisterd”, zegt de mama.