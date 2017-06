Francesca Vanthielen gaat na zes jaar weer acteren

Zes jaar nadat ze uit de tv-serie Aspe stapte, keert Francesca Vanthielen (44) terug als actrice. Ze zal meespelen in het theaterstuk Assisen. Het wordt sowieso een hernieuwde kennismaking met Vanthielen, die in 2014 haar laatste tv-programma presenteerde, Vind mijn Familie op VTM.

“Ik heb de voorbije jaren niks gedaan waarmee ik in de kijker liep, en dat vond ik prima zo”, vertelt Vanthielen. “Ik was ook niet op zoek naar een ­acteerrol. Maar toen regisseur Frank Van Laecke me belde en me het scenario toonde, had ik er zin in.”

Met enige reserve, geeft ­Vanthielen toe. “Ik zal uit mijn comfortzone moeten komen. Het is van begin jaren 2000 ­geleden dat ik nog in het ­theater speelde. Op de planken gaat een trein aan het rollen die pas twee uur later tot stilstand komt. Dat is anders dan een tv-serie, waarvan je de aflevering scène per scène opneemt.”

Het tv-gezicht werkt nu op de communicatiedienst van Unia, het voormalige Centrum voor Gelijke Kansen. “Ik heb het daar ontzettend naar mijn zin. Maar het is een tijdelijke job, tot in het najaar. Daarna begin ik te repeteren voor Assisen.”

Vanthielen zal de rol van procureur des Konings spelen in een zaak over de moord op een prostituee. Onder anderen Kürt Rogiers, Carry Goossens en Bert Verbeke maken ook deel uit van de cast. Het stuk gaat begin 2018 in première.

Afwachten en rondkijken

Wat haar toekomst daarna brengt, weet Vanthielen nog niet. Die onzekerheid vindt ze niet erg. “Ik heb lang voor VTM gewerkt, ben daar van het ene programma in het andere gerold, wist altijd wat ik het volgende jaar ging doen. Ik maak geen plannen meer op de lange termijn, dat is de luxe die ik me nu permitteer. Ik wacht af en kijk rond. Als ik alles had vol­gepland, had ik me niet kunnen vrijmaken voor Assisen.”

