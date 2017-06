Hier knalde al voor de zesde keer een auto in de voorgevel

Tielt - Een auto knalde gisteren tegen de gevel van de voormalige parfumerie Elsie op het Polenplein. Voor de zesde keer gebeurde er een dergelijk ongeval.

Het was al een tijdje geleden, maar gisteren vlamde er opnieuw een auto tegen de gevel van de voormalige parfumeriezaak op het Polenplein. Enkele jaren geleden besloot Els De Vos om met haar zaak te verhuizen naar de Kortrijkstraat. “Ik ben het beu. Deze ligging is totaal niet goed”, liet ze toen optekenen. De Vos hield 25 jaar haar zaak open op het Polenplein, maar werd vijf keer het slachtoffer van een ongeval. Een te snel rijdende auto belandde keer op keer in de etalage van de zaak.

De bewoners op en rond het Polenplein eisten dat de stad het verkeer op het kruispunt veiliger maakte. Er werd een zone 30 ingevoerd en ook de inrichting van het kruispunt werd veranderd. Grote ongevallen bleven uit, tot gisteren dus. De bestuurder van de wagen kwam met de schrik vrij.

Bij het actiecomité hadden ze verwacht dat nieuwe ongevallen niet zouden uitblijven. “De invoering van de zone 30 was een goede zaak, maar zolang er niet gecontroleerd wordt, zal er hier veel te snel gereden blijven worden”, zegt Hein Cannie in naam van het comité.