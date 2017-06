Tom Waes na aangrijpende ‘Reizen Waes 12-12’: “Ik ben honderd procent veranderd”

Het werd een van de meest emotionele reportages in zijn leven, die naar aanleiding van de vluchtelingencrisis. Tom Waes bezocht een vluchtelingenkamp in Noord-Oeganda en was duidelijk geraakt. Nu blijkt dat de speciale aflevering van ‘Reizen Waes’ zo’n indruk heeft nagelaten dat Waes zichzelf nooit meer ziet terugkeren naar het ‘losse entertainment’ dat hij vroeger maakte. “Ik kan dergelijke programma’s niet meer maken.”

“Ik ben honderd procent veranderd. Ik denk echt dat ik nooit meer kan terugkeren naar het losse entertainment”, vertelt Waes aan Dag Allemaal. “In de vierde reeks van ‘Reizen Waes’ gaan we in dezelfde richting verder als in mijn special. Ik denk niet dat ik gewoon wat plezant kan gaan doen in Zuid-Afrika.”

Olivier Goris, nethoofd bij één, is er niet door verbaasd. “Ik schrik helemaal niet van Toms koerswijziging. Ik vind die eerlijk gezegd niet eens drastisch. Noem het eerder een natuurlijke evolutie. Net zoals hij nu als acteur aan de slag gaat. We moedigen dat allemaal aan. Want we weten: Tom zal zijn eigen aanpak wel behouden.”

Dat we nu afscheid moeten nemen van de komische noten en knipoogjes die Waes graag maakt in zijn programma’s, daar moeten we niet bang voor zijn, aldus Goris. “Dankzij die knipoogjes van hem krijgt hij zijn verhalen goed verkocht. Ook al worden er ietwat delicate thema’s behandeld.”