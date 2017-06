Michelle Obama ontpopt zich tot fitnessinstructeur op Instagram

Nu Barack Obama niet langer meer de Amerikaanse president is, heeft ook Michelle meer tijd voor haar hobby's. Een van haar passies is blijkbaar fitness en via Instagram deelde ze enkele foto's van zichzelf en een groepje vriendinnen terwijl ze zich in het zweet werken. Jawel, ook de voormalige first lady waagt zich aan squats, planks en crunches.

Michelle Obama heeft nooit onder stoelen of banken gestopt dat ze beweging heel belangrijk vindt. Zo lanceerde ze als first lady onder andere de Let's Move!-campagne. Zelf is ze ook graag fit en dat doet ze door regelmatig stevige bootcamps te organiseren voor haar en haar vriendinnen. Dat deed ze al toen ze nog in het Witte Huis woonde en dat is nu niet anders, laat ze via Instagram weten.

Ze deelde daar enkele foto's van oefeningen die ze doet tijdens zo'n bootcamp. En het zou Michelle Obama niet zijn, moest ze niet nog een belangrijke levensles in petto hebben voor haar volgers. "Toen ik nog in het Witte Huis woonde, gaf ik regelmatig bootcamp-weekendjes voor mijn beste vriendinnen. Het maakte niet uit dat we niet allemaal op hetzelfde fitnessniveau zaten. Die weekends herinnerden er ons aan dat als we voor anderen zorg willen blijven dragen, we eerst voor onszelf moeten zorgen", klinkt het in het bijschrift.

"Ik blijf deze traditie voortzetten en wou daarom enkele foto's delen", vertelt ze nog. "Mijn vriendinnen zijn er altijd voor mij geweest en we hebben ons best gedaan om samen gezond te blijven. Of het nu om een bootcamp ging of een wandeling in de buurt. Ik hoop dat jij en je groepje vrienden wat tijd kunnen vinden om samen gezond te zijn deze zomer."