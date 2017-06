Mario Balotelli gaat op de vuist met zijn broer en er vallen rake klappen

We kennen Mario Balotelli (26) allemaal als een Italiaanse clown, hoewel zijn seizoen bij OGC Nice toch aan de puike kant was met 17 doelpunten in 28 wedstrijden in alle competities. Zijn broer Enock, 24 en spits bij de Italiaanse vierdeklasser Ciliverghe Mazzano, deed het heel wat minder met amper één goal in 17 matchen. Misschien had Super Mario daar wat van gezegd want hij plaatste op Instagram een video waarin de broers met elkaar op de vuist gaan. Letterlijk, want er vallen enkele rake klappen. Al was het uiteraard maar om te spelen aangezien Balotelli er #brothersjokes bij zette.

