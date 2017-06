Dit vinden vrouwen volgens Amerikaanse enquête het mooiste mannenlichaam

Vrouwen zijn niet vooral verlekkerd op mannen met een sixpack, maar wel met een 'dad bod' ofwel het 'lichaam van een papa' en dus met enkele kilootjes extra. Dat blijkt opvallend genoeg uit een grootschalige enquëte van Planet Fitness, een Amerikaanse fitnessketen die voor meer body positivity ijvert.

In 2015 dook de term 'dad bod' voor het eerst op, maar vrouwen kunnen er blijkbaar nog steeds niet genoeg van krijgen. Uit een enquête die werd afgenomen bij 2.006 Amerikaanse vrouwen blijkt dat zeven op de tien liever het lichaam van een papa te zien krijgt met ongeveer 9 kilo te veel dan dat van iemand met een wasbordje. Volgens The Washington Post is dat goed nieuws voor heel wat mannen, want ongeveer 37 procent van de Amerikaanse heren tussen de 20 en 54 jaar heeft een dergelijk type lichaam.

En die vrouwen hebben naar eigen zeggen ook een goede reden waarom ze die dad bods het aantrekkelijkst vinden. 78 procent onder hen gelooft dat die mannen zich het meest comfortabel en zelfverzekerd voelen in hun vel. "Uit de resultaten van de enquëte blijkt dat het merendeel van de mensen een positieve mening heeft over het papalichaam en mannen die zichzelf zo zien zijn trots op wie ze zijn", zegt Jessica Correa van Planet Fitness.