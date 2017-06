Technische jobs domineren knelpuntberoepen

Technische beroepen blijven de lijst van knelpuntberoepen domineren. In de top tien lijst van knelpuntberoepen van de VDAB staan negen technische jobs. En bij zo goed als allemaal wordt de ‘knelling’ alleen maar groter.

De lijst van knelpuntberoepen van dit jaar bevestigt de lijst van 2016. “De grootste knelpuntberoepen zijn nog dezelfde”, zegt Pieter Ronsse van de VDAB-studiedienst. Het gaat vooral om technische jobs in de bouw, de industrie en de IT.

Meer zelfs: voor alle technische beroepen uit de lijst is de arbeidsmarkt (nog) krapper geworden. Er zijn minder werkzoekenden en/of meer vacatures. “Op basis hiervan kunnen we stellen dat het knelpuntkarakter nog versterkt is”, stelt Pieter Ronsse. Er is maar één uitzondering bij de technische jobs en dat is het beroep van verantwoordelijke productiemethodes en industrialisatie. Daarvoor lijkt de spanning op de arbeidsmarkt wat te verminderen. Maar bij al de rest dus niet.

Top 10 knelpuntberoepen

Conducteur bouw Werfleider Verpleegkundige Technicus industriële installaties Onderhoudsmecanicien Verantwoordelijke productiemethodes & industrialisatie Analist ontwikkelaar ICT Technicus studiebureau bouw Calculator bouw Tekenaar-ontwerper mechanica

