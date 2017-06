Hoe Facetime-gesprek met Paris Hilton leidde tot ongemakkelijk potje basketbal met Drake en Kanye West

Voor stervelingen als ons is het amper denkbaar, maar er bestaan mensen die in hun vrije tijd een wedstrijdje basketbal gaan spelen met Kanye West bij Drake thuis. Het overkwam Ninja, de Zuid-Afrikaanse frontman van rapgroep Die Antwoord. Het begon allemaal met een telefoontje van Paris Hilton.

Ninja vertelt het verhaal van de ontmoeting tussen de rappers op Facebook, in een filmpje dat VICELAND animeerde. “Ik was op een nacht aan het FaceTimen met Paris Hilton”, vertelt hij. “En Kanye West kwam plots in beeld. Hij stuurde me even later dat iik de dag erna bij hem moest langskomen.”

Zo gezegd, zo gedaan. “Hij woont in het grootste huis van de wijk. Toen ik langskwam, vroeg hij me of we basketbal gingen spelen bij Drake. Dat is zijn buurman, zo bleek.”

Op dat moment aarzelde Ninja, want door een grappig incidentje zijn de leden van Die Antwoord en Drake niet bepaald dikke vrienden. “Maar die wedstrijd was echt raar. Drake en zijn crew hebben geen woord tegen me gezegd en me niet één keer geduwd. Dat is wat verkeerd is aan de hiphop vandaag, het is allemaal zo braaf.”

Het wedstrijdje eindigde bij Kanye thuis, waar Ninja door Kim Kardashian gemaakte bananenpudding voorgeschoteld kreeg. “Lekker hoor.”

Maar daarna had hij er genoeg van. “Ik heb Kanye geblokkeerd op mijn telefoon.”