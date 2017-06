Jay Z heeft zijn naam opnieuw veranderd

Je zou denken dat Jay Z het momenteel te druk heeft nu Beyoncé van haar tweeling is bevallen, maar niets is minder waar. De rapper heeft nog even de tijd genomen om zijn naam te veranderen. Zijn artiestennaam weliswaar.

Een vertegenwoordiger van de rapper heeft aan de muziekwebsite Pitchfork bevestigd dat Jay Z voortaan door het leven gaat als JAY-Z. In hoofdletters dus en met koppelteken. Het is niet de eerste keer dat hij zich aan een naamsverandering waagt. In 2013 liet JAY-Z al weten dat hij het zonder streepje zou doen. Twee decennia lang was het dus eerst Jay-Z, dan vier jaar Jay Z en nu dus JAY-Z.

Dat nieuws raakte bekend in de nasleep van de aankondiging van zijn nieuw album dat uitkomt op 30 juni. Om de verwarring compleet te maken, lanceerde zijn streamingsdienst Tidal een foto waarop JAY-Z als JAY:Z werd geschreven. Wat het ook zal worden, het lijkt erop dat hij de komende maanden niet alleen met luiers zijn handen vol zal hebben.