Sporting Lokeren werkt eerste training af: “Top 8 is het doel komend seizoen”

Lokeren - Sporting Lokeren en coach Runar Kristinsson werkten dinsdag hun eerste training van het seizoen af. De IJslander blies verzamelen met 26 spelers en sprak meteen zijn ambities voor komend seizoen uit. “We willen meedoen voor een plaats bij de eerste acht”, legde Kristinsson uit.

“Met deze verzengende warmte is het niet simpel om het tempo hoog te houden en daarom opteer ik om tijdens de eerste oefensessies toch serieus wat loopwerk in te lassen”, verraste Kristinsson zijn spelers. “Ik ben blij dat we vandaag onze eerste training konden aanvatten. Positief ook is dat ik bijna over mijn voltallige kern beschik. Zo kan ik beginnen bouwen aan onze ideale ploeg.”

“We haalden zes nieuwe spelers binnen en vijf daarvan trainden vandaag al mee”, vervolgde de IJslander. “Aanvaller Robin Söder vervoegt ons later. Ook Skulason, Ninaj en Ofkir ontbreken nog. De lat ligt dit jaar alvast hoger dan vorig seizoen. Wij moeten bij de top acht proberen te eindigen. Dat is mijn gezonde ambitie. Over play-off I spreek ik niet. Er zijn maar zes plaatsen en daar maakten Genk en Standard vorig jaar dan nog niet eens deel van uit. De bedoeling is om daarbij aan te sluiten en met hen te concurreren. We waren zeer actief op de transfermarkt en wellicht komt er nu geen versterking meer bij. Onze kern is kwalitatief sterker en vooral breder geworden. Ook beschikken we nu over een nieuwe fitnesszaal in het Daknamstadion. Kortom de faciliteiten zijn beter om zo een frisse start te hebben.”

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: BELGA

Foto: BELGA