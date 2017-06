Mbokani raakt niet door medische tests bij Olympiakos

Dieumerci Mbokani is niet door de medische tests geraakt bij Olympiakos. Besnik Hasi, de nieuwe coach van de Griekse topclub, had de spits nochtans graag naar Athene gehaald, maar die transfer gaat nu niet door. Olympiakos was bereid de Congolees naar Griekenland te halen voor één seizoen op huurbasis, met optie tot aankoop.

De 31-jarige Mbokani is nog steeds eigendom van Dynamo Kiev, dat hem in 2013 kocht van Anderlecht. De afgelopen twee seizoenen werd hij door de Oekraïeners uitgeleend aan Premier League-clubs: eerst aan Norwich City, waar hij 7 maal scoorde in 29 wedstrijden, en vorig seizoen aan Hull City, waar hij vooral op de bank zat.