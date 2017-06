Christian Bucchi is de nieuwe trainer van Sassuolo

US Sassuolo heeft de 40-jarige Italiaan Christian Bucchi voorgesteld als nieuwe coach. Dat meldt de officiële website van de club dinsdag.

Bij Sassuolo neemt Bucchi het roer over van Eusebio Di Francesco, die enkele dagen geleden naar AS Roma vertrok als vervanger van Luciano Spalletti.

Vorig seizoen stond Bucchi aan het hoofd van de Italiaanse tweedeklasser Perugia, die hij naar een vierde plaats dirigeerde. Voordien trainde hij meerdere ploegen uit de lagere divisies.

Sassuolo eindigde afgelopen seizoen als twaalfde in de Italiaanse Serie A. In de groepsfase van de Europa League zaten ze in dezelfde poule als Racing Genk. De Limburgers wonnen beide confrontaties (3-1 en 0-2).