Matthew en Michelle ‘misten iets’ in hun relatie, dus gingen ze een relatie aan met een tweede vrouw

Allebei hadden ze het gevoel dat er iets ontbrak in hun relatie en dus gingen ze via een dating-app op zoek naar een derde persoon. Die vonden ze in de 26-jarige Courtney. De drie zijn ervan overtuigd dat hun huidige constructie niet alleen hun huwelijk verbeterd heeft, maar hen ook betere ouders maakt.

Sinds twee jaar vormen Matthew, Michelle en Courtney een ‘throuple’, wat neerkomt op een koppel-met-z’n-drieën. Het klikte meteen zo goed dat Courtney bij hen kwam inwonen. Zelfs de kinderen zijn er ondertussen aan gewend en noemen Courtney gewoon mama.

“Het is het beste van beide werelden”, aldus Courtney. “Ik hou ervan een mannelijke en vrouwelijke partner te hebben, ze tonen allebei hun affectie ook op verschillende manieren.”

Matthew ziet het feit dat hij twee vrouwen heeft dan weer als een “boost voor zijn zelfvertrouwen”. Het trio geeft ook graag toe dat ze er plezier in vinden elkaar bezig te zien in bed omdat ze dan “zien hoeveel liefde en passie er tussen hen is.” Maar het is niet alleen hun seksleven dat erbij gebaat is.

(lees verder onder de tweet)

Married couple who added a girlfriend to their family say it makes them BETTER parents https://t.co/JFOB1YtwtO — zac julius (@cz280780) June 20, 2017

Een extra ouder in huis betekent namelijk ook dat er iemand meer is die hun twee zonen kan helpen met huiswerk of kan ondersteunen bij andere activiteiten. “Ik vind het fijn dat ze twee moeders hebben en dat ze een familie hebben die anders is dan wat door sommige mensen als ‘normaal’ beschouwd wordt”, aldus Matthew.

De drie voeden de kinderen op als gelijkwaardige ouders, met Courtney als huismoeder zodat Matthew en Michelle voltijds kunnen blijven werken. Volgens hen schuilt het geheim in compromissen sluiten en goed communiceren. Dat mensen wel eens grote ogen trekken wanneer ze hen met drie samen zien, nemen ze er graag bij.

“Op het eind van de dag telt alleen maar dat de mensen van wie je houd ook deel willen uitmaken van je leven. Die zullen blij zijn voor je en je onvoorwaardelijk graag zien. Het is een dolle rit dus hou vast en geniet van elke minuut”, adviseren de drie.