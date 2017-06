GERUCHTEN. Lukaku akkoord over salaris, Juventus koopt en verkoopt, Barcelona gaat voor record

Nog elf dagen voor de transferperiode officieel begint, het gonst dan ook van de meest spraakmakende geruchten. We zetten de belangrijkste voor u op een rij.

Romeinse stoelendans

Radja Nainggolan ziet nu toch een andere topper bij Roma vertrekken. Mohammed Salah stond al lang dicht bij Liverpool en de transfer lijkt nu volledig rond. Volgens Sky Italia vliegt de Egyptenaar dinsdag naar Engeland voor zijn medische testen. Salah moet 40 miljoen euro plus 5 miljoen bonussen kosten. De Giallorossi zouden ondertussen al werk maken van zijn vervanger. Domenico Berardi zou coach Eusebio Di Francesco volgen van Sassuolo naar Roma.

Pellegrini in actie tegen Genk in de Europa League. Foto: Photo News

Ook middenvelder Lorenzo Pellegrini zou dezelfde weg afleggen aangezien Roma een terugkoopoptie van slechts 10 miljoen heeft voor de belofteninternational. Pellegrini scoorde dit weekend nog een prachtige omhaal voor Italië op het EK voor beloften in Polen. Een andere optie is Lucas Torreira van Sampdoria. Roma heeft 10 miljoen geboden maar de club van Dennis Praet wil 20 miljoen. Bij een vertrek van de Uruguayaan liggen er wel meer kansen voor Praet.

Roma zou wel naast Jean Seri grijpen, die volgens Lucien Favre gewoon bij Nice blijft. De Franse club overweegt daarnaast een verlengd verblijf voor Mario Balotelli (die onlangs “op de vuist ging” met zijn broer Enock) en een uitleenbeurt voor de Franse Belg van Stoke City Giannelli Imbula. Dat meldt L’Equipe.

Liverpool ziet het groot

Nog volgens de Franse sportkrant heeft Liverpool zich gemeld bij Monaco voor Benjamin Mendy. De Franse linksback staat al een tijdje in de belangstelling van Manchester City, maar kan dus nu ook rekenen op de interesse van Jürgen Klopp. De Monegasken willen enkel afscheid nemen van Mendy bij een “exceptioneel bod”, wat dan al richting de 45 miljoen zal moeten gaan.

De Reds mengen zich ondertussen ook in de strijd om Pierre-Emerick Aubameyang. De Gabonees zou graag weg willen bij Borussia Dortmund en leek eerder op weg naar PSG. Die overgang viel echter stil en nu meldt Le Parisien dat Liverpool een bod van 70 miljoen op tafel wil leggen voor de aanvaller die zich vorige zomer tot top schutter kroonde in de Bundesliga met 31 doelpunten.

Aubameyang. Foto: AFP

Ondertussen meldt het Portugese A Bola dat de Reds een nieuw bod van 50 miljoen zullen uitbrengen op Gelson Martins. De 22-jarige winger werd eerder ook gelinkt aan Manchester United en tekende vorig seizoen voor 6 goals en 14 assists in de Liga NOS bij Sporting Lissabon.

De wensen van José

Over United gesproken, volgens verschillende Turkse en Portugese bronnen legt de club van Marouane Fellaini binnenkort Anderson Talica vast. De Braziliaan van Benfica die verhuurd werd aan Beskitas gaf niet zo lang geleden toe dat hij weet dat José Mourinho hem zou willen halen, wat nu voor 25 miljoen in orde zou komen. Besiktas kijkt ondertussen naar Benfica-speler Carrillo als vervanger.

United haalde al Victor Lindelöf weg bij Benfica en kijkt ook naar rechtsback Nelson Semedo, aldus O Jogo. Die moet minstens 40 miljoen kosten en kan ook rekenen op interesse van Bayern, Barcelona, Man City, PSG en Juventus. Met de Italiaanse kampioen wedijvert United ook omtrent middenvelder Blaise Matuidi. De Fransman zou echter al een persoonlijk akkoord hebben met de Engelsen. Beide clubs zijn ook geïnteresseerd in Nemanja Matic en Andre Gomes. United denkt ook aan Eric Dier.

Lacazette. Foto: AFP

In de aanval is het voorlopig zoeken voor de Red Devils. Antoine Griezmann blijft een jaar langer bij Atlético en een akkoord met Real Madrid voor Alvaro Morata is nog niet in zicht. Volgens voorzitter Florentino Pérez heeft de Spaanse club ook nog geen bod ontvangen voor de spits. L’Equipe meldt dan ook dat United zijn zinnen gezet heeft op Alexandre Lacazette. Lyon wil minstens 55 miljoen. Ook Arsenal is nog steeds zwaar geïnteresseerd in de Fransman.

Ondertussen wordt Adnan Januzaj aan alweer een nieuwe club gelinkt: Real Sociedad. Eerder toonden ook al onder andere AS Roma en Lyon interesse.

Actieve Oude Dame

Juventus lijkt deze zomer dan toch afscheid te moeten nemen van Dani Alves. De Braziliaan heeft volgens Goal Italia gevraagd zijn contract te ontbinden zodat hij gratis kan vertrekken. Man City zou een contract van twee jaar voorstellen om Alves in huis te halen. Als vervanger kijkt de Oude Dame vooral naar Mattia Darmian (Man United) en Mattia De Sciglio (Milan), al worden ook onder andere Serge Aurier (PSG) en Hector Bellerin (Arsenal) genoemd.

Er is echter ook goed nieuws voor de Bianconeri. De deal voor Douglas Costa zou volgens verschillende bronnen in kannen en kruiken zijn. Juve zou 40 miljoen plus bonussen betalen aan Bayern voor de Braziliaan, wat meteen de deur bij de Duitsers openzet voor de komst van Alexis Sanchez. Al zou die persoonlijk akkoord zijn met Man City. De Citizens sturen Gaël Clichy richting Galatasaray, terwijl Sergio Aguëro graag in Manchester wil blijven.

Bernardeschi. Foto: EPA

Ondertussen lijkt Juan Cuadrado steeds meer op weg naar de uitgang bij Juve, dat minstens 30 miljoen euro wil. PSG en Arsenal zijn geïnteresseerd in de Colombiaan, die vervangen moet worden door Federico Bernardeschi. Daarvoor zal Juve een bod van 40 miljoen op tafel leggen bij Fiorentina. In het middenveld blijft Juve vechten met Sevilla voor Steven N’Zonzi.

Er beweegt wat in Barcelona

In Mundo Deportivo lezen we dat Barcelona al een plan B heeft indien Marco Verratti niet in huis gehaald kan worden: Miralem Pjanic. De Bosniër werkte net zijn eerste seizoen bij Juventus af maar zou in het profiel passen bij de Blaugrana. Barcelona zou een bod van 70 miljoen overwegen. Welke middenvelder er ook gehaald wordt, de tijd van Ivan Rakitic bij Barça lijkt erop te zitten. De Kroaat kan rekenen op interesse van... Juventus.

Ook defensief wil Barcelona zich versterken en daarbij is Hector Bellerin doelwit nummer één. Ook hier is Juventus een concurrent, maar Barça heeft volgens Marca het voordeel. De club zou namelijk Rafinha richting Arsenal sturen in een potentiële deal met de Gunners.

Offensief gaan de Blaugrana normalerwijze de terugkoopoptie van Gerard Deulofeu lichten. Die bedraagt 12 miljoen. De Spanjaard verlaat daardoor Everton, dat hem vorig seizoen uitleende aan Milan. Verder wil Barça doorduwen voor Ousmane Dembélé. De manager van de winger van Borussia Dortmund werd in Barcelona gesignaleerd, aldus Bild. Al is er sprake van een vraagprijs van 90 miljoen, wat meteen een record zou zijn voor een uitgaande transfer in de Bundesliga.

Donnarumma. Foto: Photo News

Milanees drama

In Madrid blijft het voorlopig vrij rustig. Atlético mag geen transfers doen en dus is het vooral voorkomen dat er kernspelers vertrekken. Voor januari denkt de club van Yannick Carrasco aan Luis Muriel van Sampdoria. Bij Real Madrid bevestigde voorzitter Florentino Pérez dan weer dat Los Blancos wel degelijk geïnteresseerd zijn in Milan-sensatie Gianluigi Donnarumma.

De 18-jarige doelman weigerde onlangs een contractverlenging in Milaan, waardoor een transfer deze zomer onvermijdelijk lijkt. Volgens Sky Italia koesteren de Rossoneri echter nog steeds hoop en zou er deze week met de familie van ‘Gigio’ gepraat worden. Om te kijken of de doelman niet gewoon van gedacht wil veranderen. Alternatieven in doel zijn Neto (Juventus) en Mattia Perin (Genoa).

Voorin trok Milan al André Silva van Porto aan, maar de Milanezen willen er absoluut nog een extra aanvaller bij. De naam van Andrea Belotti blijft circuleren, maar Torino vraagt 100 miljoen. Daarom komt Nikola Kalinic nadrukkelijker in beeld. Die moet 30 miljoen kosten. Voor het middenveld is Milan bijna rond met Lazio voor ex-Anderlecht-speler Lucas Biglia. Om de defensie te versterken, hoopt Milan snel Andrea Conti in huis te halen voor 25 miljoen.

Als Conti daadwerkelijk de overstap maakt naar Milaan, ligt de weg open voor Thomas Foket om richting Atalanta te verhuizen. De Gentse rechtsback wordt al een tijdje gelinkt aan La Dea. Ook Napoli en Lazio tonen interesse in Foket. Napoli staat overigens dicht bij de overgang van doelman Alex Meret, die voor om en bij de 20 miljoen zou overkomen van Udinese. Al bestaat ook de kans dat Pepe Reina nog een jaar blijft bij de club van Dries Mertens.

Giroud. Foto: REUTERS

Gunners zoeken

Arsenal zit dus net als Manchester United achter Alexandre Lacazette aan, terwijl Olivier Giroud gelinkt wordt aan een overgang naar West Ham. Al komt Le10 Sport met het gerucht dat Giroud wil eens betrokken zou kunnen worden in een ruildeal met Lyon voor Lacazette.

Om Alexis Sanchez te vervangen worden verschillende namen genoemd. Italiaanse bronnen melden dat Juan Cuadrado een optie is, al moet die minstens 30 miljoen kosten. Er zijn echter gesprekken tussen Juventus en Arsenal omtrent doelman Wojciech Szczesny, waarbij Cuadrado als pasmunt gebruikt kan worden. Le Telefoot meldt dat ook Thomas Lemar een optie is, al wordt de Monaco-winger ook gevolgd door Juve, Liverpool en Tottenham. Ook Arda Turan (Barcelona) is een optie.

Blauw geld

Bij Chelsea zien ze dan weer wat in een transfer van Alex Oxlade-Chamberlain. Ook Liverpool en Man City willen de gefrustreerde Gunner graag in huis halen, aldus Sky. De Blues lieten volgens de Mirror ook hun interesse blijken in Ruben Neves, die een uitkoopclausule van 40 miljoen heeft bij Porto. Concurrentie is er van Juventus en Liverpool.

Met Juventus zouden dan weer gesprekken lopen omtrent Alex Sandro. De Braziliaan maakte vorig seizoen veel indruk en zou zijn OK gegeven hebben voor een overgang naar Londen, aldus verschillende Italiaanse bronnen. De Oude Dame weigerde reeds een bod van 60 miljoen, maar Chelsea zou richting 69 miljoen gaan. Sandro zou er om en bij de 8 miljoen per jaar kunnen verdienen.

‘Big Rom’ Lukaku. Foto: Photo News

Volgens de Daily Star is Chelsea dan weer persoonlijk akkoord met Romelu Lukaku. De Rode Duivel zou er 170.000 euro gaan verdienen na een monstertransfer van Everton. Over de transfersom die de Blues zouden betalen voor Lukaku bestaat nog geen duidelijkheid. Everton zou meer dan 100 miljoen willen voor onze landgenoot.

Nog een klein berichtje uit Frankrijk: Baptiste Guillaume zou dicht bij een overgang staan naar Angers. Dat meldt France Football. Onze landgenoot mag voor 2 miljoen weg bij Lille en moet Nicolas Pépé opvolgen, die naar Rijsel trekt. Vorig seizoen speelde Guillaume op huurbasis bij Strasbourg.