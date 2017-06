Bekende vlogster maakt statement tegen ‘bikinilichaam’

Heel wat vrouwen hebben het er moeilijk mee om zich zomaar 'bloot te geven' in bikini. Zo ook de bekende YouTubester Hazel Hayes. Om haar angst onder ogen te komen, deelde ze net een foto van zichzelf in bikini op Instagram. Als statement kan dat natuurlijk tellen.

Eenmaal de zomer om de hoek komt loeren, bekruipt de angst heel wat vrouwen. Terwijl ze zich anders kunnen bedekken met laagjes kleding, noopt het warme weer hen er soms toe aan toch een en ander uit te moeten doen en zelfs - de horror - in een badpak of bikini te moeten kruipen. Het is een angst die ook Hazel Hayes vertrouwd in de oren klinkt. Om daar voor eens en voor altijd komaf mee te maken, deelde ze een foto van zichzelf in bikini op Instagram.

Twee kleine woorden

"Bikini body. Twee kleine woorden. Twee verschrikkelijk woorden die er altijd mee dreigen de zomer van elke vrouw te ruïneren", klinkt het in het fotobijschrift. "Ik zag er tegenop om te zonnebaden op VidCon (een conferentie waar mensen uit de vlogindustrie bijeenkomen, nvdr.). Eerlijk gezegd zag ik het niet zitten om daar mijn slappe deeltjes voor het oog van al mijn vrienden uit te halen en ik werd er een beetje preuts door. En zeker dit jaar, na weken op de set, niet op mijn eten te hebben gelet en geen voet te hebben binnengezet in de fitness, voel ik me zelfbewuster dan ooit. Dus hier is het. De hele wereld kan het nu zien. Frontaal, geen flatterend camerastandpunt en geen Facetune (app om selfies te bewerken, nvdr.). Mijn bikinilichaam."

Toch durft ze nog niet alles te laten zien. "Mijn achterwerk is nog een heel ander verhaal. Het is nu voller, zwaarder en heel wat wiebeliger dan het een tijdlang is geweest. Dat wil ik nog niet tonen op Instagram. Maar dit is een start. Ik voel me al net iets minder preuts nu."