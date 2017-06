Politie bevrijdt uitgedroogde hond uit caravan

Inspecteurs van de Antwerpse politie hebben maandag een hond bevrijd uit een achtergelaten caravan. Het dier is met ernstige symptomen van uitdroging overgebracht naar een asiel. De politie is op zoek naar de eigenaar.

De twee inspecteurs hoorden tijdens hun patrouille een hond janken en blaffen. Ze troffen het beestje aan in een achtergelaten caravan, die in slechte staat verkeerde. Bovendien lag er rond de caravan veel afval.

LEES OOK. Let op: buiten is het heerlijk zomerweer, maar je auto verandert in een levensgevaarlijke oven

Toen de inspecteurs door de gordijnen naar binnen keken, zagen ze dat de hond constant hijgen. Het was een zeer warme dag, dus zal de temperatuur in de caravan nog een stuk hoger zijn geweest. Ze wisten te hond te bevrijden en gaven het dier direct water. Bij het controleren van de caravan bleek dat er geen eten of water voor de hond aanwezig was.

Het bevrijde beestje werd met ernstige uitdrogingssymptomen overgebracht naar een asiel waar het op krachten kan komen. Ondertussen is de politie een zoektocht gestart naar de eigenaar.