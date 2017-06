Hip op Instagram, maar pijnlijk: een tattoo in je okselholte

Er is een nieuwe, hippe soort tatoeage opgedoken op Instagram: steeds meer mensen laten een tekening vereeuwigen in hun okselholte. Inspiratie opdoen voor een exemplaar, dat je trouwens makkelijk kunt verbergen? Je vindt er veel als je zoekt op #armpittattoo. Maar wees gewaarschuwd: “Het doet geen deugd”, zegt tatoeëerster Tanne Sinnaeve van Bodydesign in Gent.

Voor een tattoo in je okselholte moet je best wel een hoge pijngrens hebben, dat zegt tatoeëerster Tanne. “Het doet absoluut pijn”, klinkt het. “De pijngrens is natuurlijk afhankelijk van persoon tot persoon, maar het is een feit dat de huid in de okselholte anders - lees: gevoeliger - is. Als tatoeëerder moet je goed weten waar je mee bezig bent. In de oksel werk je dicht bij allerlei klieren zoals de lymfeklier. Een van de risico’s is dat de klant door het continue prikken van de naald een koortsaanval kan krijgen.”

Trolletje

Tanne ziet de aanvragen voor een okseltatoeage niet enorm stijgen, al had ze een aantal weken geleden wel een klant die een trol op die plaats wilde. Zijn okselhaar fungeert nu als het haar van het mannetje. “Nu inkttekeningen in de oksel een trend zijn op Instagram, kan de populariteit snel toenemen. Ik denk wel dat deze tattoos vooral een jong publiek gaan aantrekken. Jongeren zitten nu nog volop in de examens, dus van een hype is voorlopig nog geen sprake”, zegt ze.



De West-Vlaamse Daisy heeft meerdere tattoos en was de Instagram-hype alvast voor. Er prijkt al een drietal jaar een doodshoofd met vlinder in haar okselholte. “De plaatsing, verspreid over twee sessies van elk zo’n twee uur, was niet aangenaam. Je ligt ook niet comfortabel. Ik had constant een branderig gevoel dat uitstraalde naar mijn heup en vingertoppen. Pech, want iemand die ik ken had op dezelfde plaats niet zoveel pijn. Ik zou het gevoel omschrijven als voortdurend met schuurpapier over je okselholte gaan. Het is een bizarre sensatie en naar mijn ervaring is de okselholte een van de pijnlijkste plaatsen op het lichaam, net als de knieholtes. De tatoeages op mijn tenen waren ook zwaar, maar toen werd ik geplaagd door een eerder stekende pijn.”



Niet in de zomer

Aan iedereen die het overweegt, geeft Tanne nog een gouden raad mee: wacht tot na de zomer. “In dit weer zweet je veel. Zweet is zoutig en zout op een open wonde voelt allesbehalve aangenaam. Daarnaast mag je met een nieuwe tattoo ook niet meteen zwemmen, even niet scheren en ook deodorant moet een tijd achterwege blijven. Deze zaken zijn allemaal slecht voor de houdbaarheid van je tatoeage. Daisy beaamt: “Ik laat al mijn tattoos plaatsen in de winter”, zegt ze.

